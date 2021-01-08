寒流攻台，各地降至10度以下低溫，對有四肢冰冷問題的人來說，簡直是地獄！一名網友發文分享，只要天氣冷，腳就會冰到爆，怎麼摀都摀不熱，讓她深感困擾、痛苦不堪。對此，專家則建議，可拿與鞋子同寬的鋁箔紙塞入鞋中，上下包覆腳掌前端，大約可提升足部溫度八度左右。

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

一名網友在PTT上發文指出，天氣一冷，腳就冰到不行，怎麼摀都摀不熱，穿襪子或是塞進棉被中，都沒什麼用，因為腳實在太冰了。為此痛苦不堪的原PO，忍不住發文求助網友，引發熱議，不少人建議他可以泡熱水後，穿上襪子，或是拿吹風機吹。

根據《早安健康》報導，日本東京有明醫療大學川嶋朗教授指出，腳尖溫暖可使全身體溫升高，許多人為改善腳趾冰冷，會選擇穿襪子，但常常效果不彰，其實拿一張與鞋子同寬的鋁箔紙，塞入鞋子裡面，上下包覆住腳掌的前端，就能變暖和。

而實際用儀器檢測發現，穿著有放鋁箔紙的拖鞋，整個腳掌的溫度約提升了八度，如果擔心腳直接與鋁箔紙接觸會不舒服，也可以多穿一層襪子。

(中時新聞網)