網友留言。(取自蔡士葆臉書)

民進黨政府開放萊豬進口，引發國人食安疑慮，國民黨宣布，本周六、日將在全國159個點同步展開「反萊豬、綁大選」兩項公投第二階段連署。而為反制國民黨與緩和民怨，身兼民進黨主席的蔡英文總統也將在農曆年前，下鄉說明政府政策。對此，藍委賴士葆昨(7日)在臉書砲轟「不知道現在她要與民眾溝通什麼？」網友則留言表示「進口萊豬就整個總統府及內閣全部吃萊豬給百姓看、不用下鄉溝通了」。

台灣豬、萊豬傻傻分不清 便當店轟「自己搞自己」

台灣豬、萊豬傻傻分不清 便當店轟「自己搞自己」

賴士葆在臉書痛批，萊豬進口事先完全不溝通，一聲令下就自行決定，本來重大政策60天前要公告，萊豬政策卻在7天前公告，是要解釋這個？還是要解釋在野的時候堅持瘦肉精零檢出，現在堅持地方政府主張瘦肉精零檢出就要法辦？若是蔡英文下鄉溝通，能夠讓萊劑的殘留毒性消失，這樣就歡迎下鄉溝通。

賴士葆並認為，現在美國人也很怒，好像被耍了一樣，既然開放萊豬進口，政府卻整天宣導吃台灣豬是安全的，台灣豬標章滿天飛，要國人只吃台灣豬就不會吃到萊劑，於是國人心態超前部署，只要外國進口的就不吃，只吃台灣豬，甚至少碰豬肉。

最後，賴士葆更質疑，不知蔡英文要下鄉去演豬肉吃播秀(美萊豬進口後)？或是要去勸導便當業者和火鍋業者不要漲價？許多網友則附和留言表示，「怎不示範大口吃萊豬」、「可以下鄉去吃萊豬肉呀」、「就是萊豬已通過了，才會露面，這就是她口中的謙卑」；但也有人認為「與其擔心萊豬造成傷害，更應該擔心亞硝酸鹽、烤肉等食物」。

(中時新聞網)