台南一間早餐店日前將正在退冰的「炒麵滷汁」認作成紅茶，竟裝杯後加上奶精，製作成「滷汁奶茶」給一位女客人，事後店家發現錯誤時，該客人已經離開，之後也沒有回來店裡反應，讓店家急忙在網路上尋人並道歉。許多網友則說，很想知道喝到時的表情，也有人開玩笑說滷汁這麼鹹，喝完應該就要去洗腎了。

該店家在PTT上發文表示，當天早上10點1名小姐點了一份起士蛋餅和小杯冰奶茶，因為他們稍早從冰箱內拿出炒麵的滷汁欲退冰，沒想到盛裝飲料時，竟把正在退冰的滷汁認作紅茶，加上奶精後即包裝給該小姐，「導致給妳的飲料是走味的，真的很抱歉！」他們當天一直等到打烊，該小姐都沒有回來反應，希望能夠做適當的補償。

早餐店將滷汁認做成紅茶，竟盛裝給客人，事後在網路上道歉PO文。（圖／翻攝自PTT）

該店家表示，因為奶茶都是現場製作，不會預先裝杯，而煮好的紅茶和滷汁都是用鍋子裝著，因此才會一時不注意而誤認，他們說希望藉由PTT網路PO文，找到該位小姐，「如果妳明天或近期還會來消費，請不要客氣跟老闆娘說一下這件事，我們會做適當的處理。」

許多網友則留言說，「很想知道喝到時的表情」、「冰奶茶變冰滷汁奶」、「這真的是蠻嚴重的錯誤，希望不要拉肚子」、「說不定是意外的好喝？」「這喝了應該會洗腎，你是不是有投資洗腎中心」、「洗腎紅茶喔」、「竟然沒有回來早餐店問，說不定真的蠻好喝的。」

(中時新聞網)