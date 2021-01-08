帶狀皰疹（herpes zoster）發作時，病患的身上會冒出一串長條帶狀、群聚性的紅疹、水泡，令人感到疼痛難耐、非常困擾，病灶的外觀看起來，就像是一條蛇纏繞在皮膚表面，所以，又俗稱為「皮蛇」，台語稱為「生蛇」、「飛蛇」，客語稱為「發蛇」，均有類似的意涵。

帶狀皰疹發作時，病患的身上會冒出一串長條帶狀、群聚性的紅疹。(圖/常春月刊提供)

●水痘病毒的「餘孽」 免疫力低下就可能出現

皮膚科醫師鄭煜彬表示，帶狀皰疹可說是水痘病毒的「餘孽」，由於小時候得到的水痘病毒與後來的帶狀皰疹病毒，都是屬於同一株病毒；兩者不同的是，水痘是由體外首次進入人體的病毒感染所引起的，而帶狀皰疹則是由潛伏在體內的病毒復發所導致。

●帶狀皰疹分2 類型 侷限型帶狀皰疹占多數

帶狀皰疹分為「侷限型帶狀皰疹」及「瀰散型帶狀皰疹」。侷限型帶狀皰疹只會在某幾條神經分布的範圍發作，也就是稱為「皮節」（dermatomes）的範圍，出現成群紅疹或水泡的病灶，除非沒得過水痘的人直接接觸，否則不具有傳染性。

而「瀰散型帶狀皰疹」的病患，皮膚上同樣會有大面積的紅疹、水泡，而且特徵是遠離主要發病的神經皮節之處，會有超過20顆以上的水泡，代表帶狀皰疹病毒在體內大量繁殖，並且在血液中流竄而散布全身，形成「病毒血症」，就可能具有較強的空氣與飛沫傳染性。

不過，發生機率比較低，目前沒有確切的統計數字，而且被感染者通常沒有水痘的免疫力，感染後會發生水痘，而不是出現帶狀皰疹。

局部皮膚外傷，例如濕疹、手術傷口，容易誘發帶狀皰疹。(圖/常春月刊提供)

●一生有3成罹患機率 4大高風險族群要當心

曾經感染過水痘病毒的人，無論水痘有無發病，只要免疫力低下時，帶狀皰疹就可能會冒出來。根據研究顯示，人的一生當中，罹患帶狀皰疹的機率為32％。鄭煜彬臨床觀察發現，有4大族群比較容易發生帶狀皰疹：

第1類：免疫力低下者

許多人經常熬夜、晚睡，或是工作、精神壓力大，睡眠時間不足夠，造成免疫力下降，還有糖尿病、白血病、癌症等疾病患者，本身的免疫系統機能較差，很容易誘發帶狀皰疹發作。

第2類：局部皮膚外傷者

根據研究顯示，局部皮膚外傷，例如濕疹、手術傷口，都容易誘發帶狀皰疹。臨床上，也有不少人到海邊玩水、日曬過後，局部皮膚發生曬傷、脫皮，或是鼻竇炎患者神經受損，也會增加發生帶狀皰疹的機會。

第3類：使用特定治療藥物者

接受化學治療的癌症病患，以及使用生物製劑治療的類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、多發性骨髓瘤（multiple myeloma）、B細胞淋巴瘤患者等，也都是容易增加發生帶狀皰疹機會的族群。

第4類：60歲以上年長者

隨著年紀越大，帶狀皰疹的發生機率也越高，超過60歲以上的年長者，是最容易發生帶狀皰疹的高風險族群。

●胸部、腰部是好發部位 皮膚抽痛、刺痛是典型症狀

根據統計顯示，胸部、腰部等部位，是帶狀皰疹最容易好發的部位。而帶狀皰疹發病前期，大部分的病患會感覺皮膚有抽痛、刺痛的典型症狀，有些患者可能只有搔癢的異常感覺；經過3～7天之後，帶狀皰疹沿著被侵犯的神經皮節部位，首先會出現群聚性的紅色丘疹，接著快速進展為水泡或膿泡，這些水泡或膿泡的大小大約是0.1～1公分，並且伴隨著灼燒般的神經性疼痛症狀。

而群聚性的水泡就是帶狀皰疹最典型的症狀，水泡收斂形成痂皮後脫落，至少需要1～2星期的時間，整個疾病發展過程大約2～4星期。

胸部、腰部是好發部位，皮膚抽痛、刺痛是典型症狀。(圖/常春月刊提供)

●留意非典型症狀 避免過度診斷

除此以外，發生在腹部肚臍附近的帶狀皰疹，由於神經受傷，導致患處肌肉無力，皮膚可能垂出一塊，外觀就像是疝氣一般，稱為「假性疝氣」；而帶狀皰疹病患也可能發生單側肢體無力的後遺症，通常經過數星期至數個月，就能自然恢復。

●抗病毒藥物才有效 把握黃金治療期

治療帶狀皰疹時間點非常重要，發疹3～4天之內，使用抗病毒藥物的治療效果最好，也能預防發生帶狀皰疹後神經痛；若是超過4天以上才治療，治療效果會比較差。

值得一提的是，使用外用藥膏並不適合，不但沒有治療效果，更會延誤治療時機。

●無法完全根治 施打疫苗降低發生機率

鄭煜彬強調，目前帶狀皰疹無法完全根治，當免疫力低下時，就有可能再次復發，因此，建議60歲以上年長者，可以施打帶狀皰疹疫苗。根據研究統計，帶狀皰疹疫苗能夠提供長達10年的保護力，可以降低帶狀皰疹發生機率51％，並且降低帶狀皰疹後神經痛機率達66％。

施打帶狀皰疹疫苗時，可以與流感疫苗一同施打，但不能跟肺炎鏈球菌疫苗一起，以免效用減弱；若是曾經發生帶狀皰疹，3年內再次復發的機率較低，建議間隔3年之後，再施打帶狀皰疹疫苗，比較符合經濟效益。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)