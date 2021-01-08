檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案續有發展，台北地檢署指揮調查局北機站、中山分局展開第6波偵查行動，兵分8路搜索員警及業者的辦公座位及住處，並將員警陳彥安、涂維廉，停職中員警吳翊銘，及酒店業者邱信瑋、張矩豪、朱永智約談到案，移送北檢複訊後，檢察官8日凌晨向法院聲請羈押禁見陳彥安等3名員警及邱信瑋。

此外，趴車小弟張矩豪諭令20萬元交保，少爺朱永智訊後請回。

檢調偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，源於2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫後，經深入追查後，發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉嫌行賄中山一派出所警勤區官警780萬元。

2020年10月28日，檢調查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情，涉嫌貪汙，並聲押禁見陳、林2警及嘉麗寶酒店集團業者獲准。

檢調並發現，嘉麗寶酒店集團酒店店長邱信瑋，與趴車小弟張矩豪、少爺朱永智涉嫌從2011年3月起到2018年5月，對中山分局中山一派出所第九、十九警勤區員警，以每月6萬元代價，請求包庇不被取締消防設施不合格、經營有女陪侍酒吧及媒介色情交易，每逢三節另加碼3萬元。檢調7日展開第6波搜索約談，將3業者及當時在第九警勤區的涂維廉，在第十九警勤區的陳彥安及吳翊銘約談到案。

(中時 )