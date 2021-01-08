小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(8日）財經重點。

【1】15檔營收看旺、業績雙增 慓悍

上市櫃公司2020年12月業績陸續公布，電子股淡季不淡，傳產股需求增溫，法人預期上市櫃公司整體業績將繳出好成績，市場資金搶買業績雙增股，包括華夏（1305）等15檔月增、年增雙增股，7日股價表現亮眼。

【2】台股創新榮景 首見七千金

台股首見「七千金」榮景，氣動元件廠亞德客-KY獲外資大舉調升目標價至千元等級，7日終於不負眾望成最新千金股，股價急奔漲停板以1,035元作收，並突破2017年12月21日精華盤中寫下的1,025元天價，再創傳產股新猷。法人指出，在聯發科、鈊象等高價股各擁題材且獲法人加持下，多檔準千金股強勢來襲。

【3】法說失靈 大立光今3千元保衛戰

台股2021年開春首場重頭戲－大立光法說會落幕，受產品組合轉差影響，其2020年第四季毛利率、營業利益率、每股純益均未及市場預期，長期研究下游硬體族群的資深外資分析師指出，股王股價不免因財報利空承壓，周五將回測三千點大關支撐，亦不排除回測波段低點2945元。

【4】央行阻升見效 12月台幣REER創新低

中央銀行阻升新台幣，讓台北外匯市場發展基金會2020年12月新台幣實質有效匯率指數（REER）下滑至93.54，創2005年4月開始統計以來新低。也就是說，相對主要對手國，新台幣目前價位偏低，具有價格競爭力。

【5】川普坐視暴動 幕僚傻眼求去

美國總統川普眼睜睜看著國會被支持者入侵卻不為所動，甚至還同情支持者，令一票白宮幕僚感到汗顏，寧願請辭也不想再和川普站在同一陣線。白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）已在6日請辭，其他多位幕僚也打算跟進。

(中時新聞網)