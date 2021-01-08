今起寒流報到加上水氣偏多，全台將進入48小時的「冰凍地獄」狀態，低溫恐下探5-7度，而賭王千金何超蓮昨(7日)深夜發文求救，原來是身處氣溫-7度的上海，剛要洗澡時就發現水管被凍住沒水，讓她幾乎要崩潰了。

何超蓮表示昨天工作完帶妝回家，原本打算卸妝洗個熱水澡，沒想到居然發現家中沒有水，檢查之後才發現因為上海氣溫只有-7度，導致水管被凍住沒有水洗澡，讓她搞笑表示：「上海負7度負得很認真」，但也趕緊上網求助網友，詢問是否有能讓水管解凍的方法，希望能夠在寒冬中洗個舒服的熱水澡。

何超蓮微博全文。（圖／何超蓮微博）

對此網友也給出建議：「熱毛巾敷一敷，千萬不要澆開水，水管會爆的」、「熱水澆一下但是别全是熱開水 加點凉水，我们宿舍水管剛化開」、「如果真的不行的話，去酒店洗個澡再回來睡覺」，但也有人要她去好姐妹鄧紫棋家洗，對此她則是回應：「她不在上海」，言語中透露著些許無奈。

稍早，何超蓮曬出疑似拿起開關零件的照片，接著無奈表示：「我的天……這東西怎麼會掉了呢……我好無助」，接著更曬出拿著毛巾的照片，直呼：「凍僵的毛巾.......是誰說管用的出來」，似乎還在為家中凍住的水管奮戰。

(中時新聞網)