陽明山降下2021年初雪！民眾開心堆起雪人狂拍照留念。（民眾陳義夫提供／吳康瑋台北傳真）

中央氣象局昨發布寒流來襲，低溫跟水氣相互配合，陽明山區於8日凌晨，可能降雪的消息，吸引不少民眾從昨晚便上山等候，這場2021年的初雪，整個陽明山國家公園二子坪停車場停滿車，並在凌晨1點鐘左右，大屯山傳出開始零星的飄雪，讓現場民眾激動萬分，到凌晨2點多，現場積雪已達5公分厚，民眾動手在路旁堆起不少小雪人，造型可愛萬分。

據了解，凌晨1點多在海拔約1092米的大屯山氣象站，氣溫降到-0.8度，於凌晨2點多，該處積雪更達到5至10公分厚，此外，今日雪線位於海拔800米，不少民眾經過一夜等待，幸運的追雪成功，紛紛在馬路上手舞足蹈的歡呼、並拿出手機大拍特拍。

現場有民眾指出，自己從凌晨2點才從竹子湖 小屋出發，幸運的直擊大屯山方向天空開始飄起了白雪，隨後地上積起約2公分厚積雪，真的實現了在台北陽明山上，就可以賞雪的夢想，但也嘆氣指出，陽明山竹子湖只飄下一點點的雪，等到太陽一出來，馬上就融化光了，什麼痕跡都沒留下，或許自己回想起來，會認為這場雪只是場夢。

北市警察局指出，當開始降下雪花時，警方立即派員啟動三階段交通管制措施，並且下雪情況最明顯的地區為陽金公路及大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑，當下已將二子坪停車場往大屯山助航站口、甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口及陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口實施管制。

北市警察局表示，管制情況在雪融後，已依道路實際狀況開放通行，民眾由仰德大道欲進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈始能續行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律需加掛雪鏈。

(中時 )