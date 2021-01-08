Guard Jeremy Lin will sign a deal in the NBA G League and play with the Golden State Warriors’ affiliate, Santa Cruz, as he pursues his NBA return, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

先前謠傳有可能重返大陸CBA北京首鋼打球的林書豪，如今又不回去了嗎？根據《The Atheltic》權威記者查拉尼亞8日爆料，豪哥已經確定跟NBA發展聯盟簽約，接下來將會加入勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲隊，繼續尋求重返NBA機會。

原本在去年12月20日，勇士就打算跟林書豪簽約，然後把他裁掉，且前往勇士發展聯盟球隊打球，卻因豪哥沒辦法拿到國際籃總(FIBA)的澄清信告吹，但NBA發展聯盟本季修改規則，各隊可允許一名在NBA效力5年以上球員加入，才給豪哥再跟勇士簽約機會。

如此一來，林書豪原本考慮CBA打完第2階段例行賽，也就是2月4日左右重返北京首鋼的謠言，恐怕暫時無法成真，因為接下來豪哥將在聖塔克魯茲隊努力表現，繼續爭取重返NBA機會，除非他真的發現沒機會了，或許才會考慮重返CBA。

除了林書豪，查拉尼亞也爆料「舔耳哥」史蒂文生、麥克比斯利兩名曾在CBA打過球的前NBA球員，同樣準備跟NBA發展聯盟簽約，更在12日的選秀日當天現身，看來不只豪哥，就連史蒂文生與比斯利也都想要找尋重返NBA的所有可能性。

(中時 )