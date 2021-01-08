行政院長蘇貞昌(左3)6日與衛福部長陳時中(左2)、農委會主委陳吉仲(右1)一起品嘗台灣豬國民美食。(中時新聞網)

為了力挺台灣豬，行政院長蘇貞昌6日偕衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人一同品嘗國民美食時，強調台灣豬非常出名，將來會像松阪豬、神戶牛一樣大受歡迎，未料，隨即遭到新北市議員葉元之打臉「松阪豬不是地名，而是部位。」被封為「藍營新一代女戰神」的立委鄭麗文昨(7日)在臉書上傳一張圖片，替蘇貞昌解答豬肉的名稱及對應部位，呼籲他「錯了要道歉訂正」。

鄭麗文在臉書提到，「松阪豬肉」不是來自日本松阪，是每隻豬都有，通常稱作離緣肉(台語)或翅仔肉(台語)，是豬的一個「部位」，在豬頰和下巴連接處，一頭豬只能取2塊，大約500~600克，又被稱為「黃金六兩肉」。

不只介紹松阪豬的部位，鄭麗文更形容口感，也就是這塊肉被油脂包覆，必須小心修掉油脂才會露出，非常費工，即使有油脂卻不過軟，煎煮烤燙都適合，吃起來有脆感。她更呼籲蘇貞昌要學好、錯了要道歉訂正、罰寫三次。

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網友看見這張圖片後，紛紛留言痛批蘇貞昌「政客自己洩露自己是草包」、「喔，原來是松阪蘇啊」、「自曝其短」、「真的很好奇！綠編網軍們又會出什麼梗圖來硬拗？」、「又糗了」。

(中時新聞網)