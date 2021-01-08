基隆市德和國小上學必經路面已呈現崎嶇不平、下陷，讓家長接送學童上下課時，頻傳交通意外；市議員張秉鈞為守護學童、教師及家長的安全，於去年度爭取80萬經費進行嚴重破損的危險路段維修改進外，同時要求教育處研議經費補助，進行全面路面改善。

德和國小校長李健銘表示，為了讓學童擁有優質的教學環境，校方爭取風雨操場興建補助經費。在操場興建過程中，因有大型車輛進出，導致同學路面崎嶇不平，坑洞，下線等路面損壞，讓接送學童的家長們經過此路段時險象環生，相當危險。

基隆路面崎嶇不平恐傷及學童 議員爭取經費促改善道安品質。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆路面崎嶇不平恐傷及學童 議員爭取經費促改善道安品質。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆路面崎嶇不平恐傷及學童 議員爭取經費促改善道安品質。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

教育處國教科長陳貞臻表示，感謝張秉鈞議員重視德和國小學生的通學安全，教育處將請學校提出路面改善計劃，並由市府進行協調經費補助，保障學生跟教職員的安全。

張秉鈞表示，孩童是國家未來主人翁，為了為保障大小朋友通行安全，現已爭取80萬議員建議款，改善德和國小較嚴重的通行路，更於今日辦理會勘，要求教育處研議經費補助，全面的檢討路面改善，讓學童及教職員擁有舒適安全上、下課步道，保障通行安全。

張秉鈞強調，自己會繼續為教育爭取更多的資源。讓學童可以在優質的教學環境上成長，成為國家的根本，開創台灣新的一片天。

(中時 )