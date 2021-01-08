在宣布駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）即將訪台後，即將卸任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再次展現挺台立場。蓬佩奧8日在推特上表示，美國和台灣友人站在一起，過去3年來川普政府對台軍售超過150億美元（約台幣4300億元），遠勝前任歐巴馬政府的8年總和。

We've stood by our friends in Taiwan. Over the past 3 years the Trump Administration authorized more than $15 billion in arms sales to Taiwan. The Obama Administration? $14 billion dollars in sales over 8 years. #DoTheMath pic.twitter.com/xZpmlQc1gA — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 7, 2021

蓬佩奧在推特上貼出我國國軍照片，推文寫著「我們始終與台灣有人站在一起，川普政府過去3年以來對台軍售超過150億美元。而歐巴馬政府？8年內僅有140億美元」，並標記「好好算一算吧」。

正值港府大規模逮捕泛民主派人士之際，蓬佩奧宣布柯拉芙特將訪台灣，並表示台灣是美國的可靠夥伴，也是蓬勃的民主政體，並展現出「一個自由中國」所能達成的成就。雖然他並未公布柯拉芙特訪台時間，但若真成行，將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使。

柯拉芙特過去也多次替台灣發聲，去年9月曾與台灣駐紐約最高官員，也就是駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。

(中時新聞網)