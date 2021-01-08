美國國會周三認證拜登當選，引發川粉攻入國會大廈的流血暴力事件，臉書即刻表明封鎖川普帳號24小時。臉書執行長祖克伯周四又宣布，臉書及旗下照片分享平台Instagram將持續封鎖川普帳號至少2周，直到完成總統交接。

祖克伯7日在臉書貼文指出:「我們認為這段期間讓總統繼續使用我們的服務，風險實在太大。他利用自己的平台縱容而非譴責支持者在國會大廈的行為，只會擾亂美國及全世界的人。」

另外電商軟體供應商Shopify，周四也對美國國會暴亂做出回應，將川普集團（Trump Organization）和川普競選團隊經營的線上商店下架。

周四早上，販售川普競選衣帽及周邊商品的網站TrumpStore.com 和shop.donaldjtrump.com已經連不上去。Shopify發言人表示，川普違反該公司政策，他們禁止平台上的零售商鼓吹或支持暴力。

(工商 )