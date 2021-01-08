雪山下雪了！ 369山莊凌晨薄雪覆蓋 08:552021/01/08 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流發威，雪山8日凌晨3時許降雪，369山莊被白雪覆蓋。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」 訂閱影音： 中時新聞網 寒流發威，雪山8日凌晨3時許降雪，369山莊被白雪覆蓋。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真） 雪山下雪了！ 369山莊凌晨薄雪覆蓋 雪山下雪了！雪霸國家公園管理處8日指出，雪山入夜降至冰點攝氏0度以下，今日凌晨3時，雪山369山莊降下2021年初雪，但高山保育志工清晨4時10分回報，目前已沒下了。 寒流發威，雪山8日凌晨3時許降雪，369山莊被白雪覆蓋。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真） 雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，雪山369山莊今日凌晨3點左右降雪，但斷斷續續雪量不大，369山莊附近積雪不多還不到1公分，志工將前往雪山主峰巡查，了解最新雪況。 下雪下瘋了！合歡山一夜白頭 思源啞口積雪2公分 陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆歡呼 大屯山積雪10公分 (中時 ) #雪山 #369山莊 #雪霸國家公園管理處 #下雪 #志工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》寒流來襲水氣足 宜蘭太平山下雪了 翠峰山屋鋪銀白地毯 19:052021/01/07 社會 寒流來襲！陽明山降雪機率大增 北市警依雪情實施交管 18:042021/01/07 生活 北部下雪了！大屯山還沒飄海拔380M小烏來先降雪 影像曝光 22:042021/01/07 生活 寒流恐冰封4省道 上山追雪管制路段看這裡 19:212021/01/07 生活 缺水氣玉山未下雪 主峰步道結冰 13:052021/01/07 生活 小油坑、夢幻湖路面結冰 警提醒追雪族：安裝雪鏈才能通行 08:442021/01/08 社會 冷！寒流開始影響 今下午北部山區將有降雪機率 13:132021/01/07 生活 獨》疑不滿被抓包跨年飲酒 2國中生霸凌同學 教育局回應了 23:392021/01/07 社會 太平山後換小烏來飄雪？居民驅車前往一看傻了 22:542021/01/07 生活 凜冬將至 專家曝低溫恐持續一整周 高山降雪機率大增 19:382021/01/06 生活 連3天體感-1度「雪寒流」極冷時程出爐 08:292021/01/06 生活 生活熱門新聞 陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆歡呼 大屯山積雪10公分 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 急凍低溫恐誘發心臟病 2時段最危險！6招保命 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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