雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

寒流發威，雪山8日凌晨3時許降雪，369山莊被白雪覆蓋。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山下雪了！ 369山莊凌晨薄雪覆蓋

雪山下雪了！雪霸國家公園管理處8日指出，雪山入夜降至冰點攝氏0度以下，今日凌晨3時，雪山369山莊降下2021年初雪，但高山保育志工清晨4時10分回報，目前已沒下了。

寒流發威，雪山8日凌晨3時許降雪，369山莊被白雪覆蓋。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，雪山369山莊今日凌晨3點左右降雪，但斷斷續續雪量不大，369山莊附近積雪不多還不到1公分，志工將前往雪山主峰巡查，了解最新雪況。

(中時 )