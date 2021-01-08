陽明山小油坑、夢幻湖路面結冰 警提醒追雪族：安裝雪鏈才能通行

入冬以來最強寒流發威，太平山、大屯山等山區半夜已經陸續降雪，今天一早，桃園拉拉山山區內開始下雪，目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。

目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供）

目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供）

保七總隊第四大隊於今（8）日6時15分在陽明山國家公園二子坪停車場往大屯山助航站口已啟動第一階段雪季管制，現場地面有積雪，請民眾安裝雪鏈才可通行。

目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供）

(中時新聞網)