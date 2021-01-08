小油坑、夢幻湖路面結冰 警提醒追雪族：安裝雪鏈才能通行 08:442021/01/08 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明山小油坑、夢幻湖路面結冰 警提醒追雪族：安裝雪鏈才能通行 訂閱影音： 中時新聞網 入冬以來最強寒流發威，太平山、大屯山等山區半夜已經陸續降雪，今天一早，桃園拉拉山山區內開始下雪，目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。 目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供） 目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供） 保七總隊第四大隊於今（8）日6時15分在陽明山國家公園二子坪停車場往大屯山助航站口已啟動第一階段雪季管制，現場地面有積雪，請民眾安裝雪鏈才可通行。 目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，警方提醒欲通行的民眾，需在車上安裝雪鏈才可通行。（警方提供） 竹縣尖石鄉凌晨降冰霰、路面結冰 籲遊客注意行車安全 桃園拉拉山降雪 山區道路結霜 鄭文燦：提醒注意安全 (中時新聞網) #追雪族 #雪鏈 #寒流 #下雪 #陽明山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爭睹合歡山雪白世界遊客蜂擁 警提醒加掛雪鍊再上山 11:272021/01/08 生活 思源埡口持續冰封！追雪族蜂擁搶看銀白世界 16:342021/01/08 生活 陽明山降下2021年初雪！ 民眾開心堆起雪人狂拍照留念 09:062021/01/08 生活 不敢相信在台灣！拉拉山變身童話世界 林務局：雪積10公分厚 14:542021/01/08 生活 瑞雪駕到！民眾蜂擁大屯山觀景 警急疏導：車輛須加裝雪鏈才能上山 12:182021/01/08 社會 太平山high下雪 山上遊客打赤膊 山下2長者夢中猝死 10:112021/01/08 生活 陽明山小油坑路面結冰 啟動第一階段交通管制 未裝雪鍊禁止通行 09:162021/01/08 生活 陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆歡呼 大屯山積雪10公分 06:072021/01/08 生活 缺水氣玉山未下雪 主峰步道結冰 13:052021/01/07 生活 寒流恐冰封4省道 上山追雪管制路段看這裡 19:212021/01/07 生活 超浪漫！桃園拉拉山降下瑞雪成銀白世界 09:022021/01/08 生活 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 台灣一夜急凍25人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 - 社會 分手春光外洩 前男友狂傳13張淫照到推特喊：情慾風 - 社會 機師夢碎 25歲獨子首體驗輕航機遇死劫 父慟：明年原要出國學飛 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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