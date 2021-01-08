演藝圈著名的愛妻好男人張衛健2007年和老婆張茜結婚，近日港媒報導，夫妻倆竟已分居將近一年，原來是因為新冠肺炎疫情影響，張衛健選擇留在香港陪伴老母親，十分孝順，張茜則留在北京，而他也不擔心婚姻出狀況，夫妻倆常會用視訊聯繫，多年前他也將約1億港幣，相當於3.6億台幣的房產送給愛妻，給足太太安全感。

張衛健和張茜情牽20多年，結婚10多年，兩人1999年就傳出交往，2004年在南京秘密領證，但當時沒公開，3年後才在北京註冊，隔年張衛健鬆口老婆懷孕8月時流產，兩人後來沒再傳出生孩子的消息，張衛健後來表示，因擔心老婆身體，又害怕再次失去，才和另一半沒再考慮拚生，他暗示和另一半感情穩固：「每個人的生命，都好似一副拼圖！真正相愛的關係，會讓我們的生命拼圖，由破碎達到完整，由模糊達到清晰」。

張衛健去年選擇留在香港陪母親。（圖／翻攝自張衛健微博）

除了妻子小產的打擊外，2013年傳出張衛健母親在飯店溺水，幸好撿回一命，2018年他的二弟張衛彝又在家中過世，種種事件讓張衛健更珍惜家人，近年幾乎呈現半退休狀態。據《香港經濟日報》報導，張衛健拍完《大帥哥》後去年就減少工作，先前他北京、香港兩邊跑，2020年因疫情選擇留在香港照顧母親，和人在北京的張茜分隔兩地。

張衛健去年常分享陪媽媽逛街、吃飯、看醫生的照片，而他和太太張茜感情穩定，平時用視訊聊天，2018年也有媒體報導，張衛健為寵妻在北京買五星級豪宅，坐擁6處房產的他，其中3戶是跟太太共同持有，再加上在大陸其他地方送給張茜的房產，總價值超過1億港幣。

(中時新聞網)