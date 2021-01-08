「台上一分鐘、台下十年功」是大家對於表演藝術的第一印象，為了結合劇場的元素並展現學生語文方面的天賦，瑞芳高工應「新北市至善學生關懷協會」之邀，特別敦請頗負盛名的「臺北傳統戲劇團」至校園共同推廣傳統戲曲，戮力同心提升歌仔戲的欣賞和學習的人口，進而活躍本土劇種，臻美心靈，淨化人心。

瑞工指出，歌仔戲是目前臺灣民間最興盛的傳統戲曲之一，也是臺灣唯一土生土長的傳統戲曲，更是頗具代表性的傳統表演藝術，它以參雜古典漢詩、漢文的文言文及白話閩南語為主的戲劇，「一廻旋一轉身、一換位一唱腔」、「有聲皆歌，無動不舞」，每一個身段全不放過，一次又一次地反複練習，這是瑞芳高工校園中最美麗的景色，不僅要複習著上週的唱曲，更要整合新的身段，尤其首次的拿扇功法，對同學來說真的太新鮮、太具挑戰性了。

鎔鑄劇場元素、揮灑語文天賦 傳統戲曲前進瑞芳高工展現表演藝術。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

鎔鑄劇場元素、揮灑語文天賦 傳統戲曲前進瑞芳高工展現表演藝術。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

鎔鑄劇場元素、揮灑語文天賦 傳統戲曲前進瑞芳高工展現表演藝術。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞工表示，老師特別鼓勵應用英語科的學生大膽開口，用語文能力去展現潛能，學以致用，甚至連成果展演的DM文稿與設計，以及劇本字幕的英文翻譯，都是由學生自己主編，老師僅從旁輔導，落實學而時習之，累積經驗進而成長，這就是東北角優質學府的人文角落。

瑞工這次成果展「義妖報恩篇」是歌仔戲傳統的經典曲目，以白蛇傳故事為主軸，敘述白蛇與青蛇幻化成形以向許仙報答前世救命之恩，於是青蛇巧施妙計讓白蛇與許仙相識，並彼此相愛。

此外，白蛇是由應英二的饒語綺同學擔綱，而青蛇則是由應英一的劉珊妮同學擔任，珊妮同學是奈及利亞血統的新住民學生，她比別人更用心，不管抖袖、打袖、翻袖、抽袖等水袖功夫，她都能曲盡其妙嬌俏表現，而一張黝黑的臉龐，搭上水袖功，如同行雲流水，令人一新耳目，不忍移開眼光，除了專業的容妝扮相展演外，還要其他學生一起學以致用，搭配中英文的唱唸口白與字幕，讓學生在學習中留下美好的註記與學習成果。

瑞工透露，這次跨域合作主要是由臺北傳統戲劇團蔡瑜真團長的帶領，協同黃素絹副團長和許群莉老師的共同努力，每週不辭辛勞地來到冬氣凜冽的瑞芳，不僅每一次上課都全程出席，更努力的紀錄下每一次課程中師生眼、心交會的點點滴滴，各種影像與文字都是他們第一次接觸傳統戲劇唱功與身段的美麗人文合輯，透過一次次的講戲、編戲、撨身段、雕唱腔，一步一手勢，身段走位要點，讓瑞工同學們一個個天真無邪的面孔，笑顔逐開、認真而投入，這是多麼動人的畫面，希望若干年後，當春拂花紅葉綠時，待他們長大回首，定會莞薾甜蜜這一片段。

瑞工表示，擔任這次協同教學、開設彈性學習課程「戲劇與人生」的國文科劉琬茜老師表示：瑞工的學生們個個聰穎且活潑，很快就進入狀況，能唸也能順口學唱，人文藝術的課程雖然無法立竿見影，但是卻能駐進心中，增加人文素養，更能培養並開拓他們對於傳統戲曲的基本認識，進而培養觀眾群與聆賞表演藝術的能力，這就是多元語文教育的最佳寫照。

瑞芳高工校長顏龍源表示，自己代表學校特別感謝新北市至善學生關懷協會、臺北傳統戲劇團、崇右影藝科大時尚造型設計系、旺旺工坊與家長會徐秀靜輔導會長等單位無償的努力與付出，更不辭辛勞且無私的將相關專業技術奉獻出來，讓我們全校師生都看到大家在校園推廣傳統戲曲的投入與用心，這種傳承優良文化傳統藝術的宏願、共同造就學生們多元學習的機會，就是教育界最動人、最感人的一番風景。

顏龍源強調，「表演藝術」是一種跨科、跨領域的共同合作，更是108新課綱中自發、互動、共好的本質與精神，透過這樣的合作，不僅能驗證瑞芳高工的前瞻概念與發展精神，更讓學校成為團結、創新及資源整合的教育平台，為教育創造無限可能。

(中時 )