現代人飲食精緻、少動、高壓的生活習慣，造成血管硬化越來越年輕化，根據衛福部統計，在台灣每年約有一萬多人曾心肌梗塞急性發作，冬天是猝死與心血管疾病的好發季節，近年也有許多名人驚傳猝逝，讓心血管保健成了健康保養的熱門話題。

「猝死」依世界衛生組織的定義：不管任何原因，在症狀發生後24小時內死亡，稱為猝死。根據統計，在症狀發生後2小時內死亡者，近九成（88%）都肇因於心血管疾病，其餘歸於腦部及肺部疾病。在沒有其它潛在性致死的病因下，因心血管系統問題所導致突然及非預期性的死亡，即為「心因性猝死」。

●心因性猝死的成因與風險

西園醫院永越健康管理中心心臟內科郭文楷主任表示：「成人的心因性猝死大部份與冠狀動脈疾病有關，小孩或一些運動員的猝死常與先天性心臟病有關。發生猝死的主因常見為心血管病變，導致嚴重心律不整，由心室頻脈演變成心室顫動，接著心臟停止。一旦發生心室顫動，應在4分鐘內施予心肺復甦術急救，若8分鐘內能以電擊去顫，也能救回40%的病人。」

一般而言，經常運動能降低許多慢性疾病（包括心血管疾病）的死亡風險，但心血管疾病患者，在運動時出現心血管問題的機會，比健康人高出10倍，尤其中壯年者，無論是後天得到、遺傳或是先天的心臟病患者，在做運動計畫時最好能先有醫學評估。

●常見引起心因性猝死的原因

1. 冠狀動脈病變：主要是冠狀動脈硬化，導致狹窄甚至阻塞（即狹心症、心肌梗塞）等，或是先天性冠狀動脈異常、冠狀動脈發炎或病毒感染（如川崎病）等。

2. 心肌症：肥厚性心肌症及擴張型心肌症等。

3. 心肌炎：常為病毒感染，導致心衰竭及心律不整等。

4. 瓣膜性心臟病：先天或後天的瓣膜病變，如主動脈瓣狹窄、主動脈瓣閉所不全及二尖瓣脫垂等。

5. 心律不整心臟病：先天或後天因素引起，(如長Q-T症候群、WPW症候群等)。

6. 其它：嚴重肺栓塞、胸部外傷、急性心臟填塞及主動脈剝離等。

●檢測方式與適用對象

郭主任也提醒：「預防心因性猝死，應對高危險群冠狀動脈疾病患者，進行詳細檢查及適當治療，包括曾有：心肌梗塞、充血性心衰竭、發生猝死的倖存者及家族史者。」檢查工具包括十二導程心電圖、高解析心電圖、24小時心電圖、運動心電圖、多卜勒彩色心臟超音波、電腦斷層（CT）、侵襲性心臟電氣生理學（EPS）檢查及心導管檢查等。

心肌症、心肌異常、心臟功能異常、心瓣膜疾病、先天性心臟中膈缺損及複雜性先天性心臟病等，皆須做心臟超音波檢查加以評估。特別是有部份冠心症的病人，其血管狹窄只有40～50%，臨床上並無心絞痛的發作，一旦血管壁的粥狀斑塊破裂，將導致血管管腔的阻塞，引起急性心肌梗塞而猝死。

對於具有多重冠心症危險因子的患者，如：高血壓、異常血脂症、糖尿病、抽菸、男性大於45歲、女性大於55歲、家族中有早熟型冠心症的直系血親等，則可考慮接受「640切低劑量電腦斷層(CT)」檢查，以早期診斷動脈狹窄嚴重度及斑塊之存在，加以適當治療，以避免心因性猝死的發生。

●影像醫學偵測 預先察覺危險因子

近年來影像醫學的發展一日千里，運用非侵入性的電腦斷層（CT）及磁振造影（MRI）來偵測心臟及腦血管疾病，預防猝死，在健康檢查上的重要性愈來愈高，像是冠狀動脈狹窄、主動脈瘤或腦動脈瘤的存在等，都可事先偵測出來，進而預防因阻塞引起心肌梗塞，或是因血管破裂而引起的休克或腦死。

預防勝於治療，研究也證明，健康飲食（低鹽低油低糖多纖維）、定期運動、戒菸、酌量飲酒以及有效治療糖尿病，可降低心血管和冠狀動脈疾病的總死亡率；而最好的預防方法，就是定期健康檢查和提高警覺性，早期偵測早期預防，認知特殊危險因子對自己健康的可能危害，遠離可能的猝死風險。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)