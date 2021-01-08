美國國務卿蓬佩奧宣布美國駐聯大使凱莉克拉夫特將訪問台灣。國民黨前立委孫大千在臉書提醒大家「看懂了嗎？美國所做的每一件事，都是為了美國，從來不會是為了台灣。」自始至終，台灣在美國的眼中，就是一顆用來對付中國大陸的棋子。

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孫大千說，如果不是為了報復香港警方大肆拘捕超過50位的泛民派人士，美國會派駐聯合國大使克拉夫特來台灣訪問嗎？如果不是為了反擊北京政府在香港的所作所為，龐培歐(蓬佩奧)會公開讚美台灣展現了「自由中國」所能達到的成就嗎？

他說，在美國的壓力之下，台灣人被迫去吃台灣豬都不吃的東西，結果台灣既沒有得到台美FTA ，也沒有辦法加入CPTPP，反而被美國針對台灣輸出的輪胎課以極重的反傾銷稅。這算哪門子的平等互惠？

他強調，美國駐聯合國大使的訪問台灣究竟給台灣帶來了什麼實質的利益？美國敢公開支持台灣重返聯合國嗎？美國敢在聯合國安理會提案恢復中華民國的會籍嗎？自始至終，台灣在美國的眼中，就是一顆用來對付中國大陸的棋子。

(中時 )