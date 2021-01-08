受到去年12月年度盤點影響，被動元件廠—國巨(2327)及禾伸堂(3026)去年12月營收同步較去年11月下滑，不過被動元件需求增溫，訂單能見度高，正向看待第1季營運。

由於12月逢年度盤點，國巨及禾伸堂(3026)去年12月均較去年11月下滑，其中國巨去年12月合併營收為73.28億元，較上月減少4.5%，但年增124.8%，累計去年第4季合併營收為221.99 億元，較上季增加1.1%，較2019年同期增加121.9%，累計2020年合併營收為676.53億元，年成長63.9%。

國巨表示，去年12月營收減少，主要是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致；展望第1季，公司正向看待終端需求動能，公司的MLCC產能利用率逐步向90%、R-chip向80%邁進，鉭質電容產能則是持續維持滿載，且大中華廠區於農曆春節期間將安排人力加班生產，以因應客戶端穩定增加的需求。然而全球的疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端亦充滿不確定性，公司將審慎樂觀應對業績及營運展望。

禾伸堂因年底客戶庫存盤點影響拉貨動能，自結去年12月合併營收約12.35億元，較11月減少11.39%，但年增23.94%，累計2020年合併營收為148.26億元，較2019年增加1.54%。

禾伸堂表示，近期被動元件市場明顯回溫，目前訂單能見度已至第2季，禾伸堂將積極調整產出，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(時報資訊)