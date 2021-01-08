全球首富換人做！電動車標竿企業特斯拉(Tesla)周四(7日)股價暴漲7.94%，衝破800美元，共同創辦人兼現任執行長馬斯克(Elon Musk)也因此超越電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)當家貝佐斯(Jeff Bezos)，以破1900億美元登頂全球首富，其中超過1500億美元是在1年內增加。有分析指出，民主黨完全執政有利綠能，是特斯拉被持續看多主因。

馬斯克在紐約時間7日上午10時15分，以15億美元之差超越貝佐斯，當時財富淨值是1885億美元，特斯拉漲幅是4.8%，但隨後特斯拉又飆高，最後收漲60.06美元，市值首度超越臉書(Facebok)，而且盤後還繼續上衝1.80%，暫報830.69美元。亞馬遜仍是股王，不過收漲0.76%、盤後續升0.29%，幅度遠遜於特斯拉，最新盤後價是3171.20美元。

特斯拉周四單日交易量超過390億美元，助其推升股價，市值7740億美元成為華爾街市值第5大企業，下個追擊目標是谷歌(Google)母公司Alphabet。過去52周，特斯拉連串利多使其股價暴漲逾700%，這些利多包括實現破紀錄連5季盈餘、被納入標普500與100指數，年產量持續創紀錄。

單以市值來看，特斯拉超過豐田、通用等傳統9到10家最大車商總和，不過其2020年交車數量近50萬輛相較其股票估值，似乎相當不對稱。除了特斯拉，馬斯克另有從事太空運輸的新創公司SpaceX，但該公司價值大約僅是馬斯克持有特斯拉股票不到1/5。值得一提的是，貝佐斯也創辦Blue Origin LLC瞄準太空運輸與殖民，2人的較勁也被視為是21世紀版太空競賽。

(中時新聞網)