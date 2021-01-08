川粉攻入美國國會，導致4名川粉和1位國會大廈警官喪生，引發各方痛批。川普在推特帳號解封後，首度發出影片，先譴責6日的國會暴動，接著說他和所有的美國人一樣，也感到十分憤怒。接著他呼籲民眾冷靜，並首度親口強調，一定會和平轉移政權。

美國總統認證上演世紀大亂鬥 川粉中槍到院前不治

據CNBC新聞網7日報導，川普周四首度說，美國總統當選人拜登的政府1月20日會接掌政權。「我的重心現在轉移到確保順利，有序，並無縫接軌地轉移政權。

(中時新聞網)