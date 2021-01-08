川普因鐵粉國會暴動被罵翻 首度親口保證會和平轉移政權 08:562021/01/08 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普的鐵粉1月6日參加在華府的集會遊行。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川粉攻入美國國會，導致4名川粉和1位國會大廈警官喪生，引發各方痛批。川普在推特帳號解封後，首度發出影片，先譴責6日的國會暴動，接著說他和所有的美國人一樣，也感到十分憤怒。接著他呼籲民眾冷靜，並首度親口強調，一定會和平轉移政權。 美國總統認證上演世紀大亂鬥 川粉中槍到院前不治 訂閱影音： 中時新聞網 據CNBC新聞網7日報導，川普周四首度說，美國總統當選人拜登的政府1月20日會接掌政權。「我的重心現在轉移到確保順利，有序，並無縫接軌地轉移政權。 美國會大廈遭攻擊 運輸部長趙小蘭請辭抗議 美國歷史上黑暗的一天 暴亂壓境 國會確認拜登當選總統 (中時新聞網) #川普 #國會 #暴動 #推特解封 #川粉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不利政權過渡 祖克柏宣布無限期凍結川普臉書與IG 02:022021/01/08 國際 出乎意料 林濁水：川粉國會暴動後 這2人讓川普完蛋 01:122021/01/08 政治 艾琳達老實說 支持川普很短視 04:102021/01/08 焦點要聞 川粉衝進國會 前主播何啟聖建議蔡政府一件事 01:412021/01/08 政治 看美國的民主這條路 04:102021/01/08 時論廣場 吃了政治毒藥 3前總統斥川普煽動 04:102021/01/08 焦點要聞 攻國會太可恥 美淪失敗國家 04:102021/01/08 焦點要聞 推特王號召暴力 遭停權變啞巴 04:102021/01/08 焦點要聞 又有人請辭 美駐北愛爾蘭特使：我待不下去了 07:112021/01/08 國際 蓬佩奧秀對台軍售成績 自豪狂電歐巴馬政府 08:292021/01/08 國際 美國第46任總統 拜登完全執政 美股創高 04:102021/01/08 財經要聞 國際熱門新聞 美國會大廈遭攻擊 運輸部長趙小蘭請辭抗議 - 國際 - 中央社 不受控制的川普 CNN：美恐經歷驚爆13天 - 國際 美國國會暴亂 退伍美軍怒批：美國竟成戰區 - 國際 川普因鐵粉國會暴動被罵翻 推特解封首發聲 要有秩序轉移政權 - 政治圈 蓬佩奧秀對台軍售成績 自豪狂電歐巴馬政府 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。