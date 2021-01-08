【愛傳媒王鳳奎專欄】很多朋友好奇我魁梧的身材是怎麼練的？當他們知道我從小習武後，總希望我能露一手，但我久未練習，早已自廢武功，回想起來，未能持續練武還覺得非常可惜。

開始練習武術是九歲那年，某一天清晨四點半，父親叫醒我出門，我以為是要我幫他去掃馬路，他騎著鐵馬載我到忠孝東路的小公園，他已經與那裡教武的一位山東老師父講好，要我跟著學少林拳。

問他為什麼要學拳？他說：「我看你的功課不是頂好，以後如果沒有腦力讀書，也要有體力做工！」父親的這個看似平常的觀念相當有智慧，對我發展有相當重要的影響。

我對武術開始認真勤奮學習是上了高中，也是我家搬到新生南路新家的那一年，我的生活環境不僅大為改善，生活也變得非常有規律，其中最規律的生活習慣就是天天習武健身，也因為如此，我的身體在高中三年起了相當的變化，光是高一的暑假就長了10幾公分，身材不僅變得精實有線條，更重要的是我變得更有自信。

上大學後，雖然沒有像高中時天天練武，武術已成為我的特殊才藝，經常代表社團或單位表演國術，在美國留學時，除了代表台灣同學會表演外，閒暇之餘還教老外國術，賺點生活費。

就讀成功高中時因為離家步行距離約20分鐘，又沒有直達公車，幾乎每天早上7點走路到學校，下午4點放學後，就到學校的國術社練國術2至3個鐘頭，然後到幸安市場3樓的圖書館「讀書、睡覺及看女生」，直到9點圖書館關門才走路回家，睡前一定做100下伏地挺身，然後洗澡睡覺，日復一日，年復一年，四季不斷，風雨無阻，就連高三要準備大學聯考，都沒有放棄練武。

星期六日早上也會練武，地點則是台北新公園（現在228公園）。每次練完國術後汗流浹背，全身酸痛疲憊，師兄弟總會到公園側門旁的「公園號」喝一大杯冰鎮酸梅湯，頓時透心涼，整個身心也跟著變得清爽。練武後週末下午如果沒有特別的事，還是會到幸安市場的圖書館「讀書、睡覺及看女生」，如果沒女生看，太無聊時就會到幸安市場旁的電動玩具店打「小精靈」與「小蜜蜂」，那是我們高中時期最流行的兩種電動玩具，我高三就是過度沉迷於打「小蜜蜂」，甚至母親給我的飯錢都用來「破關」，而耽誤了大學聯考的成績。

當時成功高中國術社是全國知名的社團，經常收到外界邀請去表演，因為指導老師為台灣武術大師，人稱「十絕老人」的沈茂惠老師。在國術社的訓練非常辛苦且嚴格，每次練習都必須先蹲馬步30分鐘才能開始練拳，能熬得過一年「折磨」才能成為磕頭拜師的入室弟子。我雖然不是師父最得意的高徒，但尊師及習武態度似乎受到師父肯定，課餘時經常幫師父提著手提包，到總統府、調查局及中央警官學校擔任助教，為的就是學到師父最擅長的獨門絕活。

至今都很感激父親當年送我去習武的智慧，從小就開始練武，鍛鍊的不僅是強壯的體力，更是吃苦的耐力，培養我不怕苦、不怕難、有行動、有毅力的精神。曾想過對兒子與女兒做類似的磨練，都因為於心不忍而作罷，幸好孩子都能善體父意，對自己有一定的自我要求，即使沒有習武鍛鍊，遇事也頗有「乃父之風」！

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)