【愛傳媒朱亞君專欄】楊雙子《我家住在張日興隔壁》書中，有那麼一個小小的片段，椎心的動人。

祖母癌逝、父親遁走，姑姑一家散了，只剩下大雙胞胎幾歲的大表叔同住。大表叔名喚小龍，名字取得是家族的輝煌寄望，但真實生活裡，菸酒檳榔毒癮賭博，他一樣不少、五毒俱全，不時債主上門，再兼加精神總在失控邊緣，讓雙胞胎姊妹的生活也充滿了戲劇張力。

吸毒的人精神亢奮，無須吃食。姊妹倆也跟著挨餓。唯一的好處是，小龍表叔有車，有時可以載她倆去學校。

有一回不知怎麼路上吵架了，小龍嘔起氣來，在平交道鐵軌上就踩了剎車停住，聽著火車越來越近的警示音響著，小龍表叔等著姊妹驚慌求饒。

但她們不。雙子好整以暇的就把腳踢踏著擋風玻璃，隨著警示音噹噹噹的打拍子。

眼看火車就要逼近，小龍終於按耐不住，猛踩了油門奔逃，一面破口大罵：妳們倆是瘋子！

雙子寫著：「不，我們只是快要餓死的孩子。」（真是讓人心碎）慢性飢餓、營養失調，還有不是餓得睡不著、就是餓得醒來的睡眠障礙，雙子說啊，我們還能再失去甚麼？

我們還能再失去甚麼？

那樣想的當時，你以為是生命的最絕望嗎？不，當時的雙子，一定不知道她們還能失去彼此。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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