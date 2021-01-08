【愛傳媒陳朝平專欄】美國國務院宣布，將於台北時間7日與台灣通過視訊進行「政治軍事對話」。

對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上表示，中方對此堅決反對並予以強烈的譴責。

說真格的，距離川普政府下課的時間，不到兩個禮拜了，台灣屁顛屁顛的跟一個跛鴨政權，搞甚麼「政治軍事對話」？目的何在？駐美代表做業績？還是台灣外交部求表功？還是台美出資的2049計劃研究所，趁著跛鴨政府要下課前來個大清倉？或者，要頒贈一個安慰獎給川普？

眼見拜登政府即將上任，台灣卻忙著跟將下課的跛鴨政權眉來眼去，演的究竟是哪齣?誰能保證即將去職的國務院做的承諾，下屆政府一定照單全收？

蔡政府都可以不認馬政府的92共識了，誰說拜登一定要認川普和蔡政府的這筆帳？

蔡政府急著在川普滾蛋前，進口萊豬，不由得讓人合理懷疑，7日的視訊對話，蔡政府又要讓利甚麼？

說來，大陸外交部的發言人還真辛苦。明明知道，台灣和跛鴨川普的政治軍事對話，純屬台灣民進黨和川普共和黨的大內宣，不會有甚麼具體而豐碩的成果，然而，職責在身，不能不予以強烈的譴責一番。外交戰場，態度很重要！用字遣詞，也很重要！

華春瑩頗為平和的「強烈譴責」，不過是說明了北京早已看清了蔡政府的花花腸子！

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(中時新聞網)