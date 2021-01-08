【愛傳媒葉毓蘭專欄】有些行業，因為工作性質特殊，必須要求高度紀律，相對的，待遇也會比一般為高。

民航機的機師就是其中之一，因為一旦升空，機上所有人的性命都掌握在你的手裡，此時，你在扮演上帝！

因此，為了空安飛安，機師有嚴格的紀律標準，在執勤前他們不能飲酒，也不能徹夜狂歡。除了嚴格的紀律標準，他們更需要高度自律。

這是為什麼我們在確診765案（紐西蘭籍機師），未戴口罩執勤，造成台籍女機師（案760）及另一名機師（案766）染疫，又在居家檢疫期間四處趴趴走，傳染給女友（案771），會異常憤怒。

為了不讓航空業被疫情癱瘓，我們給予機師空姐較一般人寬鬆的檢疫規定，但這些違規機師，不管你是在飛機上不戴口罩，還是居家檢疫期間四處把妞、趴趴走，或是去打小白球，都代表你們的自律出了問題，不足以擔當這個重任！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)