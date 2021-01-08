台北市一名男子2016年與國中生少女小芳（化名）交往後，向對方謊稱有「多人性交」癖好，小芳因為鍾情於他，為討他開心勉強答應，沒想到他在臉書用假帳號張貼性交易資訊，藉此謀利，甚至將小芳與他人性交的影片傳給客人觀賞，小芳半年內接客9次，曾一次與4名男性性交。法院最後判處他9個月徒刑，可上訴。

判決書指出，該男2016年認識當時未成年的小芳，2人在台北市的旅館內發生5次性行為後，他因為缺錢花用，向小芳謊稱有「多人性交」的癖好，希望對方能成全，小芳勉為其難答應後，他在臉書假帳號PO文徵買春客人，貼文內容表明「我們是台北情侶」、「徵單男、多P」、「今晚女友受不了了啦，剛回國想被滿足」「須酌收費用」。

該男還會將小芳與其他男子「多P」的過程錄影，傳給有興趣的男客人，證明確有此服務，小芳半年來接客9次，最嚴重曾一次接4名男性，每次約3小時；警方在2018年6月喬裝成客人當場逮住2人，不過該男辯稱收錢是支付「事後藥」、房間費、酒水等，沒有營利，而小芳則說「我會配合因為我愛他（該男）、為了討他歡心」，小芳事後得知該男錄影傳給他人並營利，氣得崩潰提告。

小芳還說，與該男交往期間，對方從來沒有出錢過，只會準備保險套和給男客的「春藥」，從未準備避孕的藥物。法院認為，該男稱只是幫小芳「聯誼」，但據其他男性說詞，指該男明確表達為「性交易」，且該男一度稱獲利是為了賺買車的錢，說詞反覆，依刑法對於14歲以上未滿16歲之女子為性交行為罪，與違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處陳男10月有期徒刑。

(中時新聞網)