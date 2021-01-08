美股和台積電ADR收紅帶動下，台股開盤持續創高，大漲186點、直闖15394點，權王台積電早盤暴漲15元、衝高到580元，再創歷史高。專家指出，外資買盤才剛熱身，第一季，甚至元月行情，就有可能在台積電領軍「一股」作氣下，直衝萬六大關。

道瓊工業指數上漲211.73點（或0.69%），收在31041.13點；標準普爾500指數上揚55.65點（或1.48%），收在3803.79點；那斯達克指數勁揚326.69點（或2.56%），收在13067.48點；費城半導體指數上漲 109.04 點（或 3.86%），收 2,937.00 點

統一投顧董事長黎方國表示，美國總統拜登將就任，疫苗持續施打，美股上演慶祝行情，且即將進入財報季，製造業及消費需求數據創佳績，市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀，多方仍掌兵符，加上元月份台幣升值持續，熱錢湧入，台股仍有高點可期，看好第一季台股即會碰到萬六高點。

(中時新聞網)