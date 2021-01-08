陽明山小油坑路面結冰！北市警察局啟動第一階段交通管制 未裝雪鍊禁止通行。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

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陽明山區8日凌晨降下2021年第一場雪，不少民眾冒著寒風徹夜守候，整個陽明山國家公園二子坪停車場停滿車，且小油坑及山上至高處路面都已結冰，北市警察局指出，民眾欲從仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，並且目前已啟動第一階段交通管制，民眾一定要安裝雪鏈，才可上路。

據了解，目前陽明山上的小油坑管理站及夢幻湖步道路面皆已開始有結冰現象，北市警察局自昨晚開始就已經啟動交通管制措施，並依下雪情形分成三階段來實施管制。

陽明山小油坑路面結冰！北市警察局啟動第一階段交通管制 未裝雪鍊禁止通行。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

陽明山小油坑路面結冰！北市警察局啟動第一階段交通管制 未裝雪鍊禁止通行。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

北市警察局指出，目前道路狀況，警方僅啟動第一階段的交通管制，對二子坪停車場往大屯山助航站口、甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口實施管制。

北市警察局說，但隨著天氣變化，若雪況漫延，將啟動後續管制，第二階段為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，將管制陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

陽明山小油坑路面結冰！北市警察局啟動第一階段交通管制 未裝雪鍊禁止通行。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

陽明山小油坑路面結冰！北市警察局啟動第一階段交通管制 未裝雪鍊禁止通行。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

此外，第三階段為陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，將管制行義路、泉源路口、行義路、東昇路口、格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山、仰德大道、至誠路口。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，並依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。

(中時 )