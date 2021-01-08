內閣改組傳聞尚未止息，近日又傳出國防部長嚴德發可能異動，接任者包括參謀總長黃曙光、國安局長邱國正與行政院海委會主委李仲威等被點名，另有一說還傳出是國安會祕書長顧立雄。但都未獲證實。其中對顧立雄非軍人出身、是否適合接國防部長，中華戰略學會研究員張競直言，不需有此門戶之見，但是看到近來顧作為國安會祕書長，卻對美國最新情勢毫無反應，他只有搖頭。

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張競今（8日）在臉書發文認為，國防部長不需有門戶之見，並列舉多個國外「軍聞佳話」，包括稱新加坡國防部黃永宏是醫生，蔡明憲是政治人物也曾當過國防部長等；更別提杜魯門賣過領帶、雷根當過演員都可以當總統。

張競更引用《孟子.告子》中「舜發於畎畝之中，傅說舉於版築之間，膠鬲舉於魚鹽之中，管夷吾舉於士，孫叔敖舉於海，百里奚舉於市」這句話指出，怎樣出身並不重要，不管是皇親貴戚或是婊子養的，命中要您來幹，不也就能夠上場？現在各界對軍人轉業，原先都充滿懷疑與歧視，但是到最後，「咱們袍澤表現不也很出色嗎」？

只是，張竸認為，就這兩天就美國情勢發展，美國國務卿放話要派要員來訪，顧立雄卻毫無反應，整個情勢判斷與應變方案是否完備？顧能否勝任國防部長，就目前來說，真是讓人搖頭又搖頭。

最後，張競感慨，最近綠營高層人士任用老是被人挑剔，但是那些負責罵戰用酸話回嗆的發言人或立委，連個「外舉不避仇，內舉不避子」的典故，或是他前述所舉《孟子》所言案例都說不出，這就是教改失敗，刻意「去中國化」最後讓發言體系那些年輕政治暴發戶，滿腦袋都是色情裝扮，最後變成渣男，但卻無法口吐芝蘭，援引歷史實證來反擊，有人要搞台獨，最後卻產製出來一大堆盲從草包！

(中時新聞網)