寒流搭配水氣，宜蘭太平山、台北陽明山、桃園拉拉山與中部合歡山紛紛降雪，相關單位也開始實施交通管制。（圖／黃哲攝影）

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

寒流搭配水氣，宜蘭太平山、台北陽明山、桃園拉拉山與中部賞雪勝地合歡山紛紛降雪，讓許多民眾興奮不已，紛紛出發前往追雪，而相關的機關為限制人流及行車安全，陸續實施交通管制，對此《中時新聞網》也整理出4山區交通管制的懶人包。

●陽明山

陽明山降下初雪，吸引許多民眾上山追雪，對此，臉書粉專「竹子湖派出所」今早也發文提醒，早上06點15分開始第一階段的交通管制，如果要走巴拉卡公路到二子坪，請配合路口管制加裝雪鍊，未掛車輛禁入山區。

●合歡山

交通部公路總局表示，台8線榮興到洛韶、台14甲線翠峰到大禹嶺昨夜實施預警封閉，今晨7時解除、恢復交通。而公路總局也派員檢視路況，台14甲線指標29到41.5公里處昆陽到大禹嶺路面結冰，因此限加裝雪鍊的車輛通行，請用路人備妥個人裝備。

●太平山

太平山國家森林遊樂區今在官網發布冬季雪期第一報指出，宜專一線16K處以上的道路已結冰積雪，所以有加裝雪鍊的車輛可進入宜專宜線14K以上區域以及翠峰景觀道路，沒加裝雪鏈的車輛只能行駛至宜專宜線14K。

●拉拉山

桃園拉拉山也已經飄雪，根據桃園觀旅局指出，拉拉山的巨木區路面結冰，因此車輛無法進入，116線到登山口回轉，遊客及里民可以走路進入。

(中時新聞網)