中國常駐聯合國代表團發言人，美東時間1月7日就媒體報導美國常駐聯合國代表將訪問台灣發表談話，據媒體報導，美國國務卿蓬佩奧稱美國常駐聯合國代表克拉夫特將訪問台灣。中方對此堅決反對。

發言人指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。美方在中美《建交公報》等三個聯合公報中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

發言人表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。一個中國原則是國際社會的廣泛共識，也是聯合國大會第2758號決議確認的國際關係準則。美方在台灣問題上進行政治操弄，損害中方核心利益的行徑不會得逞。要提醒美方，「玩火者必自焚」。美方必將為其錯誤行徑付出沉重代價。中方強烈敦促美方停止瘋狂挑釁，停止為中美關係和雙方在聯合國的合作製造新的困難，停止在錯誤的道路上越走越遠。

美國國務卿蓬佩奧是於美東時間7日凌晨宣布，美國駐聯大使克拉夫特將訪問台灣。蓬佩奧在聲明中稱，香港政府大規模拘捕超過50名政治人物與泛民人士，令人憤慨，美國支持港人與所有渴望自由的人們。聲明最後宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣，宣稱即使中共致力削弱台灣的巨大成功，台灣是可靠夥伴與活力民主政體，但未說明訪台確切時間。

(中時 )