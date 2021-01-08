鑑於寒假及農曆春節連續假期即將來臨，疫情卻有升溫趨勢，台北晶華酒店董事長潘思亮要求所屬全面提升防疫層級，並啟動「Reassurance計畫」，以最嚴格標準再三確館內各項防疫工作是否落實，以全面部屬、全面戒備、全面提升、全面把關、全面認證、全面溯源，同時更於館內外各餐廳全面落實「用餐實聯制」，展現對於清潔衛生管理與食品安全的積極投入，提供顧客安心無虞的消費環境、並守護全體員工的健康安全。

進入年節餐飲消費旺季，為全面提升各餐廳安全防護，晶華酒店要求服務人員全力配合政府的疫調需求，詳實登記每一組用餐顧客的連繫資訊與座次安排，嚴加落實「用餐實聯制」，以利後續的追蹤與回溯，確保用餐民眾的安全與安心。對此或許造成消費者一點點的不便，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「抱歉！請原諒我們的嚴格！」。

「Reassurance」的含意即是再次確認保證，使對方安心、解除疑慮。晶華國際酒店集團在去年疫情最為嚴峻的時刻，即邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並由「集團衛生安全官」負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。

由於年關將屆，台北晶華酒店全面啟動「Reassurance」計畫，再次逐項檢視防疫作法讓消費者安心，除了延續原有的高標準清潔作業流程，再搭配更加嚴謹的抗疫新措施，務必將防疫工作徹底執行得滴水不漏。

台北晶華酒店將清潔與衛生工作分為客房、餐廳、公共區域、以及後場四大領域，客房部分除了設置有「紫外線高效能消毒機」進行所有客房鑰匙的消毒工作，確保交到每一位房客手裡的鑰匙都安全無虞；客房內的深層清潔也將延續至每房退房後、隨即更換及消毒空調的「出風口濾網」，為入住房客的空氣清潔把關。對於即將入住的客房，房務部門也會以醫療級的「紫外線消毒燈」進行照射消毒後，始提供貴賓入住。而全館的服務資訊以及客房餐飲菜單…等，也全面升級為免翻閱的「客房指南電子化版本」。完成所有的客房清潔工作後，會再依照此次確認出的「10大消毒熱點」、包括開關、把手、觸控面板、遙控器、電器等高頻率接觸表面進行清潔強化。

台北晶華「食安實驗室」亦將持續發揮功能，為每日入倉的食材以及各餐廳烹調完成的料理進行檢測；同時間，集團衛生官也匯集採購部合作的優質廠商資訊，確實記錄各項農漁產品來源以執行「食材溯源管理」 。自助餐檯上所加裝的「透明防護罩」以及每15分鐘更換公用餐夾的動作也已成為標準作業流程，服務人員並會提醒取餐民眾確實戴好口罩，在顧客入座前後都會以酒精擦拭桌椅、菜單，所有外帶餐點也會附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與打包人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。

公共區域的衛生清潔包括出入口及樓層放置酒精自動洗手機，客用電梯每小時控梯一次以進行深層清潔消毒作業，客房樓層的走道消毒工作會由原先的每日2次增加至4次。旅客住宿期間經常使用到的健身房與頂樓溫水游泳池，也會以「10大接觸熱點」的方式加強高風險接觸型表面的清潔消毒。後場辦公室的空間將等同營業空間辦理，在消毒次數以及接觸點方面同樣會強化處理，所有同仁們也和顧客相同，需全面測量體溫並依法配戴口罩。

針對上述更加嚴謹的衛生安全措施，台北晶華酒店董事總經理吳偉正強調，面對全球新冠肺炎疫情再次爆發，邊境管制再度趨嚴，後疫情時代並沒有來臨，防疫措施絲毫不能鬆懈。迎向2021年，晶華提供的服務流程以及軟硬體設施也應該隨之應變調整。我們把高標準的消毒清潔程序排入日常的工作流程當中，全面提升衛生安全的層次與等級，善盡企業責任，為全體社會的公共衛生安全出一份力量。

(工商 )