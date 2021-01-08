日本人認為，最消暑又能補充體力的料理就是鰻魚，也剛好台灣又是一個鰻魚的重要產地。有鑑於此，台灣也開始有不少鰻魚料理店鋪，對於老王這種鰻魚飯控來說，這根本是一個利多的消息，不用遠赴日本，在台灣就可以吃到超好吃的鰻魚飯，那種帶著碳香氣息與刷滿醬汁的烤鰻魚，再搭配飽滿可口的白飯、澆淋醬汁，咬下去充滿溫潤香甜的魚香真是讓人一口接一口停不下來，鰻魚飯真的是難以抗拒的經典和食。

也因為這樣老王決定把自己的口袋名單拿出來跟各位分享一下，今天我就來跟大家分享四家老王的「私嚐店鋪」！！

A.濱松屋 「鰻魚飯四吃」

以現殺鰻魚和「鰻魚飯四吃」聞名，所謂四吃：包括吃原味的蒲燒鰻，接下來搭配海苔、蔥花、芝麻、芥末，然後是搭配溫泉蛋（要把蛋打破拌飯和鰻魚一起吃），第4吃則是鰻魚茶泡飯。每一種吃法的風味都大不相同，重點是與配料的混搭也都讓鰻魚的滋味提升到另一層級。

濱松屋也算是台北四大鰻魚飯名店之一。（圖／BEEN蜂報提供）

濱松屋

台北市中山區林森北路119巷12號

電話：02-2567-5705

時間：11：30～14：00、18：00～21：30

B.うなぎ三河屋 「鰻蒲燒、鰻白燒 兩種選擇」

曾在新加坡米其林必比登鰻魚餐廳擔任主廚的中川浩希，不管是殺鰻、串鰻都駕輕就熟，使用台灣雲嘉南的鰻魚，堅持活鰻送抵餐廳，並在開放式廚房裡現殺鰻、烤鰻，依循關西派古法，將鰻魚剖腹後沾醬上架烤，炭火使用高單價備長炭，讓鰻魚均勻受熱並帶有淡淡炭香，口感則是爽脆Q彈，搭配獨家醬汁超下飯。

うなぎ三河屋是台北四大鰻魚飯名店之一。（圖／BEEN蜂報提供）

うなぎ三河屋

台北市中山區中山北路一段53巷3號1樓

電話：02-2562-0302

時間：11：30～14：30、17：30～21：00（週日休）

C.肥前屋

肥前屋是台北四大鰻魚飯名店之一。（圖／BEEN蜂報提供）

說起台北鰻魚飯，幾乎都會提到肥前屋，它之所以如此有名是其有歷史背景的。老闆町田世文是來自九州肥前的日本人，來台居留與創業已40多年。店址設於七條通，在條通區繁華似錦的年代，肥前屋這樣物廉價美、又供應專業鰻魚料理的日式餐廳，可謂一枝獨秀，難怪大受歡迎。

肥前屋

台北市中山北路1段121巷13-2號1樓(天津大飯店巷口彎進去)

電話：02-2562-8701、02-2561-7859

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:00(週一休息)

D.小倉屋Kokuraya

小倉屋鰻魚飯其實是來自日本北九州的百年名店『田舍庵』，海外首家分店，全程直火燒烤入魂，酥脆鰻魚外皮讓人驚艷，肉質細緻無刺，放心大口吃美食！

小倉屋Kokuraya是台北四大鰻魚飯名店之一。（圖／BEEN蜂報提供）

傳承了百年的炙烤鰻魚技法，全程直火燒烤，酥脆的外皮讓人吃了魂牽夢縈呀！小倉屋就位在捷運國父紀念館站2號出口附近巷弄，步行2分鐘就到了！

小倉屋Kokuraya

台北市大安區光復南路280巷27號

電話:02-2721-8555

營業時間:11：00～15：00、17：00～21：00

(中時新聞網)