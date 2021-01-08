蒐證主管性騷擾卻遭記過！老字號中國化學製藥去年11月爆出主管長期性騷擾女員工，受害人私自帶手機進入廠內拍照蒐證，卻被公司以違規為由，記小過處分，新竹縣政府得知後力挺受害女員工，發文該藥廠撤銷處分，否則再度依法開罰。

據《自由時報》報導，該藥廠2名女員工遭受大魏姓股長性騷擾長達7年，因為申訴無果，其中一人決定自己帶手機進入廠區蒐證，果然拍到魏男脫下褲子露出屁股的照片，報案提告。新竹縣政府勞工處調查後認為屬實，遂依違反《性平法》開罰20萬元，還要公布藥廠及負責人姓名。

可是，拍到魏男露屁照的女員工，事發卻被藥廠認為違規帶手機進入廠內，遭記小過懲處，竹縣府得知後難以接受，再度發文要求藥廠撤銷懲處，否則將再依同法開罰。

惟藥廠認為，已經將魏姓股長記過，並調離原單位，但女員工帶手機也確實違反規定，為了保護公司商譽，在司法結果出來之前，不排除會對竹縣府提出訴願。

新竹縣府勞工處表示，本案對很多企業主是個借鏡，因為作為雇主，只要收到同仁在職場上有被性騷的申訴，不論口頭或書面統統都要積極處理且作成書面記錄。

否則一旦被查獲雇主有「知悉性騷擾情形卻沒有採取立即有效的糾正及補救措施」時，就有違反性平法之虞，面臨10萬到50萬元不等的罰鍰，以及公司和負責人名字要被公布的難堪處境。

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(中時新聞網)