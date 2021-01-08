「韓版杉菜」具惠善2年前跟小3歲安宰賢爆出婚變，去年7月正式離婚，兩人婚姻結束的難堪，還互咬家醜，最近安宰賢逐漸走出陰霾，在IG分享新年新希望，坦言：「今天也辛苦了，堅持得很好」，而具惠善隔空在IG分享新的擇偶條件，特別寫道「個子矮的男人」、「知性的男人」，暗戳和前夫相反的條件。

具惠善2019年8月驚曝安宰賢變心，指對方本來下周要發布新聞，因為內容不是事實，所以想要先聲奪人，又指離婚主因是遭男方嫌棄，批評她胸部不好看，又暗示安宰賢和其他女生、同劇女演員過從甚密，引來吳漣序揚言提告。

安宰賢發文分享婚變心情。（圖／翻攝自aagbanjh IG）

《Dispatch》則分享兩人結婚這幾年的對話紀錄，指女方控制慾強烈，又幫安宰賢澄清絕無出軌，具惠善不想離婚，還為此跟男方要1億韓元及房產，讓安宰賢難以負擔，「『不性感的乳頭』這點比較模糊，兩人沒因相關話題爭吵，具惠善曾開過類似的玩笑，但安宰賢卻避而不答」。

近日，安宰賢回歸IG，發了新年問候後，又寫下：「給所有人，今天也辛苦了，努力的堅持下來了，所以...很感恩」，暗示婚變至今心情。而最近傳出有新歡的具惠善，則在IG分享理想男友的條件，說是個子矮、充滿知性、有錢會請朋友吃飯的男人，年紀比她大或小都無所謂，網友虧說：「個子矮的男人，安宰賢的反面」、「我只想說安宰賢辛苦了」、「這女的有點可怕」。

(中時新聞網)