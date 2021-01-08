陰雨綿綿的冬日，正是泡溫泉的最好時機。台北喜來登大飯店攜手大地酒店，即日起至3月31日推出「喜來大地，暖湯雙泊之旅」，10,999元入住台北城與溫泉美鄉兩間飯店。一晚入住台北喜來登大飯店，贈送房內強檔電影無限暢看及自助早餐，另可使用三溫暖、健身房等設施。另一晚入住北投大地酒店，含Happy Hour與SPA芳療抵用券，浸潤美人湯泉與品嚐豐盛美饌。專案不須連住，旅人可依照所選假期，2021年5月31日前彈性安排入住日期。兩間飯店平日入住可另享客房升等禮遇。

台北喜來登大飯店位於美食資源林立的善導寺站，從超高人氣早餐店、養生平價料多雞湯、文青飯館到美味鮮魚湯，步行飯店週邊即可遇見知名排隊美食，搭車三分鐘便抵達華山文創意園區和亞洲50最佳咖啡廳等景點。天冷不想出門，館內多間指標性餐廳：SUKHOTHAI宮廷泰菜、辰園港式點心、比薩屋窯烤義食等美味恣享，待在房內免費暢看熱門電影，或至會館享受蒸氣浴、烤箱、冷熱池鬆弛疲憊，平日入住另享升等至首席客房（價差2,000元）禮遇。帶小朋友出遊也可至飯店全新打造的6樓「手拉手樂園」親子設施放鬆玩樂，球池滑梯、超大積木、娃娃家家酒與最受大小孩歡迎的電競室等。

專案另晚入住座落於北投山林的「大地酒店」，進入大廳挑高四層樓的「藏書閣」映入眼簾，隨著光影優雅流動成為文青必遊打卡聖地。飯店特將造雪機搬至大眾風呂，賓客泡湯同時還能欣賞「白雪紛飛」的浪漫景致，放鬆沉浸在天然白磺美人湯中，以溫潤泉水呵護肌膚同時療癒心靈，或可尋訪日式歷史建築梅庭、溫泉博物館、美麗的綠建築北投溫泉博物館等，來趟溫泉人文小旅行。專案可享用精緻義法料理「喜歡廳」的自助式早餐、Happy Hour，另加贈90分鐘以上SPA芳療500元抵用券，平日入住可享升等至楓林客房（每日限量五組），冬日暖湯旅泊的最佳處所。

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