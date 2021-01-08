美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），將訪問台灣。（圖／擷取自克拉夫特推特）

美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣，外交部對此表達誠摯歡迎，正就來訪細節與美國在台協會（AIT)積極協調中。對此，資深媒體人陳揮文昨(7日)批，美國就是挑戰、挑動兩岸敏感神經，且現任美國總統川普任期僅剩兩周，「那你(駐聯大使)來幹嘛？」

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陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，希望大家冷靜看待此事，駐聯大使這職位很敏感，美國在玩兩岸，「對我們實在是...不知道該怎麼說，希望大家冷靜看待此議題，美國就是挑戰、挑動兩岸敏感神經，這是考驗兩岸智慧的時候」。

至於，為何不是川普或是蓬佩奧來台，陳揮文直言，「這都挑過的」，畢竟任期只剩兩周，所以就是故意的，這是一場秀，沒有任何意義，因為拜登已經確定成為下任美國總統，上任後會換掉原本官員，「那你(駐聯大使)來幹嘛？」

陳揮文進一步揭穿美國目的，「就是消費台灣，因為台灣乖得跟什麼一樣，敢反抗說不要嗎？」不過，他也要大家深思「那拜登政府會怎看我們？這是很糟糕的狀況」。

(中時新聞網)