韓國三星電子8日表示，由於疫情影響未退，遠端辦公已經變成一種趨勢，進而造就晶片與面板需求大增，2020第四季度營業利益可望大增26%，符合市場預期。

這家韓國半導體巨擘表示，2020最後一季的營業利益估達9兆韓元，約82.4億美元，這項業績利多也將減少智慧型手機銷售疲軟，與韓元強力升值的利空衝擊。同時，也與路透社的Refinitiv SmartEstimate的數字，9.1兆韓元相符。

全球最大記憶體晶片供應商，與智慧型手機製造商的三星電子表示，同期的營收應可年增1.9%達61兆韓元。三星電子目前僅先提供大概的營收與獲利數字。至於更詳細的財報內容，元月底前會再揭露。

分析師原估，三星電子從第三季開始，記憶體晶片出貨量會呈跳躍式成長，進而彌補低售價所侵蝕的獲利。不過，隨著下游數據中心產業客戶群，晶片買氣陸續歸隊下，加上5G智慧型手機，筆電，繪圖晶片與汽車需求加溫，記憶體晶片的價格，可能在2021上半年就可見反彈。

韓國政府也預計，疫情持續下，愈來愈多企業都倡導在家遠端辦公，使用者在相關電子產品會花費更多。因此，韓國2021年半導體出口量，應有超過一成以上成長幅度。

另外，根據Counterpoint Research研究報告，三星電子在2021年10月至12月的智慧型手機出貨量，預估季減17.5%，部分原因是被蘋果新產品iPhone 12分食掉市占。

還有，美元弱勢趨勢所致，三星電子大部分獲利都以美元計算，故財報以韓元來呈現時，利潤也被匯損吃掉。

(時報資訊)