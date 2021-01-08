自美國總統川普鼓吹川粉闖入國會後，「動用憲法修正案第25條」在美政壇呼聲高漲，不僅多家美國主流媒體、商界團體，以及多位民主黨議員呼籲副總統彭斯動用憲法，盡快召集內閣趕走川普；素有「國會女王」之稱的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也向彭斯喊話，否則民主黨準備再次對川普祭出彈劾。不過彭斯的身旁人士表示，他本人反對如此。

眾議院議長裴洛西呼籲副總統彭斯動用憲法除掉川普，但據彭斯身旁人士透露他本人反對如此。圖為川普與彭斯。（路透社）

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據《紐約時報》報導，在認證拜登正式成為下一任美國總統後，裴洛西表示川普在6日的行為根本是煽動性的，表明「雖然只剩下13天，但任何一天他在任內，對美國都十分恐怖」，並向川普內閣成員喊話「難道他們在未來13天，還要替那個攻擊我們民主的危險男人說話嗎？」。舒默也在聲明中指出，昨天發生在美國國會大廈的事，是總統煽動對美國的暴動。這位總統一天都不應再待下去。

另外，據美媒《ABC》之前引述多位消息來源報導，川普內閣多位成員已忍無可忍，討論動用憲法第25條修正案。不過，目前不知是否有足夠內閣成員支持此方案。《紐時》也指出，目前仍不清楚民主黨多快會對川普發動彈劾，也不確定民主黨在僅剩的13天內，要如何在壓縮的時程下，完成如此複雜且緊繃的政治程序。

不過據《商業內幕》（Business Insider）報導，1名接近彭斯的人士表示，他反對動用憲法修正案第25條讓川普下台，且此舉恐會影響彭斯競選2024年總統大選；《紐時》也指出，1名資深共和黨員透露，彭斯此決定其實也受到多位川普政府內閣成員支持，他們相信拉川普下台反會造成華府更不穩定。

(中時新聞網)