蓬佩奧等內閣閣員研議 動用憲法第25條修正案拔掉總統川普

3名消息人士透露，就在川粉暴動，闖入美國國會大廈之際，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），還有美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）在內的內閣閣員一度研議，動用憲法第25條修正案，罷黜總統川普。

據CNBC新聞網7日報導，不過，他們當時認為，啟動流程，將副總統彭斯（Mike Pence）扶正可能需要花超過一星期，緩不濟急，效用沒那麼大。其次，現任內閣閣員是否能在沒有參議院認可的情況下，就此進行投票。第三，他們也擔心，迫使川普下台可能進一步刺激川粉，引發緊張，使他成為極右派的英雄，長期的壞影響比短期的好影響更大。

一名知道相關討論的前政府高官說，如今整個計畫就是讓時間用完，「這總統會有報應的，但不必要在接下來的13天內算帳」。

目前人在海外的梅努欽拒絕評論，而一名國務院官員則否認曾有相關對話。至於一名現任政府高官則說，雖然蓬佩奧不願親自帶頭這麼做，但或許在蒐集資訊，為內閣討論做準備。這名官員說，蓬佩奧這輩子第一次宣誓是在西點軍校，而他宣示要效忠憲法。

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除了蓬佩奧等閣員和幕僚試探性的對話外，並沒有進一步正式討論。而其他內閣官員強調，並沒有人和他們接觸，說可能針對相關議題召開會議。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）說，沒有內閣閣員就這議題和他接觸，而他也不指望有人會和他接觸。他表示，最近他都忙著在喬治亞州為姪子，也就是參議員大衛•帕度（David Perdue）助選。不過，他指出，有好些人已遞出辭呈。

教育部長戴芙絲（Betsy DeVos）、白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger），以及白宮首席經濟學家古德史皮德（Tyler Goodspeed）等人周四都已辭職，而人數還在增加。美國駐北愛爾蘭特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）說，歷經昨天的事件後，他沒辦法再待下去，無論在任何形式上，都沒辦法再身為這政府的一部份。

(中時新聞網)