被動元件大廠稼動率可望全面攀升，繼日商村田釋出稼動率攀升至100％之後，全球第三大廠國巨（2327）農曆年產線將加班生產，儘管招工有難度，但國巨預期MLCC、晶片電阻稼動率將達九成、八成，若能達成目標，稼動率水準將是2018年漲價潮之後新高，鉭質電容則持續滿載稼動。

另包含華新科（2492）、大毅（2478）等被動元件廠稼動率也進入高檔水準，華新科維持95％，大毅預估第一季有機會維持在80～90％；鋁電供應鏈不僅12月同步繳出強勁成績單，今年第一季稼動率也將站在高檔。

國巨自2018年瘋狂漲價潮之後，蘇州廠稼動率最低一度降至三成，今年上半年受到疫情影響，稼動率約60～70％，隨著庫存水位持續下滑，國巨12月營收新聞稿表示，大中華廠區在農曆春節期間將安排人力加班生產，因應客戶端穩定增加需求。不過全球COVID-19（新冠肺炎）疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端仍充滿不確定性，公司審慎樂觀應對業績及營運展望。

展望今年第1季，國巨正向看待終端需求動能，積層陶瓷電容（MLCC）產能利用率逐步邁向9成，晶片電阻（R-chip）稼動率向8成邁進，鉭質電容產能持續滿載。

若達成此稼動率水準，將是國巨最近二年以來，稼動率新高水準。

而日商村田無懼於12月七度公告員工染疫，不僅股價創下歷史新高紀錄，公司高層日前在電話會議中表示，稼動率達100％，農曆年前供需將十分吃緊。

(工商 )