長聖生技(6712)今日以每股138元掛牌上櫃，多頭挾著今年可望轉虧為盈，股價以165.5元開出，晨盤大漲逾2成，蜜月行情甜滋滋。

長聖主要營運為新藥開發與特管辦法的細胞委託製造為主，劉銖淇董事長指出新藥異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，並預計今年向美國FDA提出二期臨床試驗申請；而CAR001(新一代CAR-T)可望因治療實體瘤、異體移植成為突破性CAR-T療法，CAR001已有台灣與日本專利，同時申請美國專利中，並規劃申請美國與台灣臨床一期IND。

長聖在2020年12月底以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)同時獲衛福部通過這六家醫院包含奇美醫療財團法人奇美醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、臺南市立安南醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院與亞洲大學附屬醫院等，截至目前，衛福部核定52件免疫癌症治療案件中，長聖占有23件(占所有核定項目44%)，市佔率第一。

(時報資訊)