立隆電(2472)搶進電動車領域傳佳音，順利成為美系電動車大廠大陸區車用無線充電獨家供應商，目前出貨量快速放大中，立隆亦是大陸最夯五菱宏光微型電動車供應商，隨著美系主要電動車品牌及大陸電動車需求高度成長，以及歐美市場車用客戶訂單湧入，立隆今年車用產品營收佔比可望攀升至10%以上，在5G及車用等產品挹注下，立隆樂觀看待今年營運，預估今年營運可望優於去年。

立隆深耕車用電子多年，客戶涵蓋全球各大Tier 1廠，車用產品廣泛應用各大品牌車廠娛樂影音、油控系統、儀表系統、ADAS被動安全系統，針對48V動力系統部分，立隆每月有數千顆鋁電容產品出貨，在電動車部分，立隆則有電源轉換器大顆電容出貨各大車廠。

美國電動車大廠積極衝刺大陸市場銷售，建立當地供應鏈，立隆原是美國電動車大廠歐美地區供應商，去年底再透過大陸Tier 1廠拿下美國電動車大廠大陸區車用無線充電超小型SMD鋁電容訂單，由於此超小型鋁電容必須高精準度，不容許誤差，且鋁箔很窄，不易裁切，立隆挾技術優勢，成為美系主要電動車品牌獨家供應商。 除美國電動車大廠訂單從歐美吃到大陸，在大陸新興微型電動車，立隆也拿下好彩頭，成為有大陸「國民神車」、由上汽通用五菱所推出微型電動車—宏光MINI EV的供應商，由於宏光MINI EV售價僅人民幣2.88萬元，2020年7月推出當月銷量就達7348萬台，2020年11月銷售量更攀升至3萬3094輛，成為大陸唯一單月銷售突破3萬輛的的電動車，累計2020年7月到11月銷售量超越10萬輛，在大陸電動車市銷售獨佔鰲頭，宏光MINI EV也掀起微型車熱潮，帶動奇瑞、長城、江淮等車企跟進投入2021年微型車市場，市場看好大陸微型電動車可望高度成長，立隆營運可望隨宏光MINI EV銷售水漲船高。

受惠於全球車市復甦及電動車需求高成長，2020年立隆車用電子營收佔比已突破10%，隨著美國電動車大廠與宏光MINI EV銷售成長，以及公司在全球各大Tier 1廠滲透率提升，今年立隆車用電子產品營收成長幅度及佔比可望高於去年。

在車用電子、5G基地台、雲端伺服器、智慧家電及遠距生活相關產品出貨暢旺下，立隆電2020年業績亮眼，2020年前3季稅後盈餘5.45億元，年成長64.16%，每股盈餘為4.2元，第4季雖然多是淡季，且每年12月有庫存盤點，但立隆在客戶訂單強勁下，去年12月合併營收上衝至7.65億元，月增3.53%，年成長15.16%，創下單月歷史新高，累計2020年第4季合併營收為21.48億元，季增3.97%，累計2020年合併營收為78.25億元，較2019年成長11.17%。

立隆公司近來積極調整產品結構，增加高附加價值的產品的出貨比重，以提升獲利能力，在5G及車用布局進入收割下，目前訂單能見度已達今年上半年，立隆樂觀看待今年營運，為反應鋁箔等上游原料成本及工資上漲，立隆不排除農曆年後調漲價格，在產品組合優化及可望漲價反應成本效益下，可望進一步推升立隆今年毛利率及獲利。

(時報資訊)