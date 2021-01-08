拜登(Biden)獲得美參議院控制權，預計推出更多財政刺激，營建股上揚、法國聖戈班(Saint Gobain)樂觀的銷售財測，以及大宗商品相關個股的上揚，推進歐股連續第二日收漲。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.08點或+0.51%，為408.49點。英國FTSE 100指數上漲0.2%，德國DAX 30指數上漲0.6%。

營建和材料股為表現最佳部門，法國營建材料商聖戈班並領漲2.3%，聖戈班同時發布財測，去年第四季表現將超出預期。

在民主黨些微贏得參議院控制權下，採礦股、能源股和工業等經濟敏感部門延續上漲。早盤時段拜登並獲得美國會認證和宣布成為美國總統，20日將宣誓就職。市場認為，未來將不會出現數月的刺激方案協商僵局。

全球最大水泥製造商、瑞士建材公司拉法基霍爾希姆(LafargeHolcim)上漲2.4%。該公司宣布以34億美元從普利司通美國(Bridgestone Americas)手中買下其營建材料公司Firestone Building Products。

瑞典OMX指數衝向歷史新高。工業工具公司Atlas Copco和Sandvik，以及富豪汽車(Volvo)等激揚上漲。

再生能源股也搭上民主黨參院控制的「藍色浪潮」順風車，並在拜登偏向再生能源，已建議2兆美元氣候計畫下，歐洲風力渦輪機製造商丹麥的維斯塔斯(Vestas)和東能源(Orsted)，以及德國西門子歌美颯(Siemens Gamesa)皆延續了前一交易日的上漲。

歐盟在周三稍晚批准了莫德納(Moderna)疫苗，超越牛津疫苗先通過，成為歐盟第二款新冠疫苗，也推進投資人信心。

經營英國千餘家酒館的Mitchells & Butlers下跌3.2%。由於英國的再次封鎖行動，旗下酒館全數關閉，該公司宣布尋求提高股本。

(時報資訊)