台北市議會日前通過全台灣首件萊豬聲請釋憲案，民進黨痛批，此舉是無疑是政治操作，要求國民黨勿用食安及市民健康的糖衣，包裹政治操作博取聲量。對此，藍營台北市議員王鴻薇傻眼表示，民進黨不是反對，然後一直叫囂？怎麼議會投票時「全部不敢投票，連留反對紀錄都不敢」，這種舉動實在是太難看了。

台灣豬、萊豬傻傻分不清 便當店轟「自己搞自己」

台北市議會6日召開臨時大會，國民黨團發起釋憲連署，並提案要求北市議會聲請釋憲，經過現場一番爭論，議會主席、國民黨籍市議長陳錦祥裁示交付表決，民進黨團議員憤而離席抗議，全案在藍營主導和人數優勢下，以35票通過提出釋憲案，成為全台地方議會首例。

對此，王鴻薇當天也在臉書發文表示，台北市議會針對萊豬議題，中央宣布地方法規牴觸無效一事，提出釋憲，台北市也是第一個提出釋憲案的地方議會。

「捍衛市民的健康，是我們責無旁貸的責任」，但王鴻薇指出，看到民進黨與其他黨的同仁，一邊抗議東拉西扯馬英九，一邊反對議會本身捍衛自己職權提釋憲。「結果投票時，通通不在場，連留下反對意見都不敢，如果真的要捍衛萊豬，真的贊成中央意見，就來投反對票，一邊叫囂一邊退場，實在太難看了」。

底下網友也表示，「綠色萊豬議員現形記」、「看來很怕黨紀和停權喔」、「不敢違背黨意，又無法對選民交待，只好違背良心」、「民進黨議員投票，下一屆就不用選了，萊豬議員」、「挺萊豬挺到沒LP了，怎會敢出來投反對票呢」？

對於北市通過萊豬釋憲案，民進黨團總幹事王閔生痛批，台北市議會國民黨團強硬表決通過，此舉無疑是政治操作，打臉當年的馬政府，要求國民黨勿用食安及市民健康的糖衣包裹政治操作博取聲量。

(中時新聞網)