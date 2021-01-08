中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印8日透過官網稱，針對聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）7日發表對香港警方正當執法行動妄加評論，嚴重干涉中國主權和內政，中方堅決反對、斷然拒絕。

發言人劉玉印指出，香港警方1月6日依法拘捕的53名人員涉嫌組織、策畫、實施所謂「35＋」和「攬炒十步（部）曲」計畫，圖謀癱瘓香港特別行政區政府，干擾、阻撓、破壞香港特區政府履行職能，危害國家政權、主權和安全，涉嫌違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）第22條規定的顛覆國家政權罪，絕不是所謂「行使參與政治和公共生活的合法權利」。如果任由其圖謀得逞，香港的社會、經濟、民生將受到嚴重衝擊和破壞，香港將再次面對動盪不安的局面。

劉玉印表示，《香港國安法》頒布實施後，香港開啟了由亂向治的轉折。事實證明，只有全面準確落實《香港國安法》、堅定執行《香港國安法》，國家安全、香港社會安定和香港市民人權才能得到切實保障，「一國兩制」才能在正確的軌道上行穩致遠。高專辦顛倒是非、曲解人權，替犯罪嫌疑分子撐腰打氣，變相支持違法犯罪行為，成為「反華勢力」和「亂港分子」的幫凶，嚴重違反《聯合國憲章》，完全違反其作為聯合國機構的職責。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務不容外部勢力干涉。敦促人權高專辦恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重法治，立即停止插手香港事務，停止以任何方式干涉中國內政。

綜合外媒報導，聯合國人權高專辦7日對於周三香港共53名政治活動家、學者、前立法會議員、區議員及律師等遭逮捕深表關切，並呼籲立即釋放。指這些逮捕行動顯示，正如人們所擔心，《香港國安法》規定的顛覆罪正被用來拘留行使參與政治和公共生活合法權利的個人。

人權高專辦強調，透過直接及自由選擇的代表行使參與公共事務的權利是一項基本權利。呼籲相關當局履行《公民權利和政治權利國際公約》規定的義務，並避免利用《香港國安法》壓制言論、和平集會等自由權利。

(中時 )