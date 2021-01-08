108新課綱帶來校園那些實質的改變？二信高中校園出現學生穿上法官法袍「庭審」場景，透出一些端倪，二信高中校本選修課程「法學緒論」進行期末學習成果驗收，以「國民法官校園模擬法庭」展演方式呈現，學生化身為法庭上的每一個角色，讓學生實際操作國民法官制度的審判過程，參與選修的學生都表示不僅有趣也很受用，不少人更確定了未來生涯發展方向。

高中新課綱著重學生的學習銜接、生涯定向、生涯準備等，達成的方法就是提供學生多元選修與自主探索，引導構築個人的學習地圖，二信高中教務處劉主任表示，學校幾乎是窮盡資源廣開對準大學十八學群的選修，以期幫助學生定向，高二這門「法學緒論」就是對準「法政學群」。

劉主任指出，透過「初步認識犯罪心理學」、「了解刑法19條：精神障礙犯罪者刑事責任」、「討論死刑存廢與現行法假釋制度之缺失」、「認識香港國安法並進行反思」及「了解人權保障、認識聯合國九大人權公約，並進行台灣在地人權觀察」五大主題，啟發學生對即將上路的「國民法官法」有進一步的認識，從而思考自己的職涯發展。

二信高中說，這次除了主題教學，課程中還安排基隆地方法院的參訪，邀請彰師大公共事務與公民教育學系魏培軒助理教授的專家演講，最引人入勝的「達人講座」邀請到基隆地方法院民事庭庭長王翠芬法官及法務部基隆市調查站張家銘組長與張君齊調查官對學生進行實務分享，法官的心證及調查官的偵防打動學子，紛紛表示有如身歷其境，上完課即有人立志未來要投身司法檢調行列。

二信高中表示，課程設計極有巧思，在完結篇中，利用學校圖書館閱覽室布置成「模擬法庭」，運用司法院提供之劇本「都是垃圾惹的禍」，進行了一場國民法官制度的操作展演，讓學生運用高一已學得之刑事訴訟法原則，藉開庭的檢律攻防進行實作。

授課老鼠羅衣茜表示看到學生穿上各式法袍的莊嚴感，與平常判若兩人，學生心中應該很有感，希望透過這門課程揭開法徫的神秘面紗，讓學生們理解法律即生活，啟發學生對法政領域之興趣。

(中時 )