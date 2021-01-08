已延期1年、表定7月23日開幕的東京奧運又有變數！日本雖已確保超過人口數4倍的至少5.4億劑疫苗，並計畫在6月底前達成足夠接種人口，但由於日本規定疫苗必須在本地完成第3期臨床測試才能批准，而目前又只有1款疫苗進入此程序，恐難照計畫接種。

日本最大藥商武田製藥代理莫德納(Moderna)、Novavax等2家美國藥廠疫苗，負責進口還有在地測試、生產，該公司疫苗事業單位負責人今川昌之告訴路透，莫德納疫苗可能要再好幾個月才能完成測試，最樂觀是5月獲得當局批准，而Novavax相較莫德納，還有更長一段距離。

目前唯一在日本已經進入審查程序的疫苗，是美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech合作開發疫苗，這種疫苗也是最貴、運輸保存過程對低溫要求最嚴苛的疫苗。歐洲藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作的疫苗在日本剛進入測試程序。

日本疫情持續升溫，進入2021年來東京都、全國範圍確診病例每天創紀錄，首相菅義偉決策遲緩又引發批評，早在去年底，東京都與神奈川縣、埼玉縣、千葉縣知事便已聯名建議首都圈再次頒布緊急事態宣言，但直至本周內閣才宣布會討論，昨天(7日)正式宣布。之前「Go To Travel」觀光產業補助計畫，日本政府無視於疫情已有攀升趨勢不願暫停，也被認為是這波疫情部分原因，菅義偉支持度也曾因此在1個月內暴跌逾10%。

菅義偉4日承諾會如期舉辦奧運，並且可以讓觀眾正常入場，但隔天日本奧林匹克委員會主席山下泰裕稱，奧運和競賽不是體育的唯一價值，可能不會有現場觀眾。綜合日本各家民調，認為應該停辦奧運民眾自疫情又進入高峰起，維持在3成左右，若再加上支持應該再次延期者，比例會達到6至7成左右，但東奧籌委會、IOC(國際奧委會)之前都已表示東奧只剩辦或不辦選項，不太可能再次延期。

(中時新聞網)