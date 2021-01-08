女星劉樂妍從女F4出道後，近年演藝重心轉往至大陸，日前才發文感概表示：「一輩子唱過很多歌、演過很多戲，但是都沒有人聽過看過」，沒想到昨(7日)再度發文自爆「真的覺得自己很沒用」，讓不少大陸粉絲留言安慰。

台灣遭到強度直逼霸王級的寒流侵襲，低溫恐怕降至5-7度，而且長達3天之久，大陸同樣不能倖免低溫侵襲，對此劉樂妍發文表示：「外面零下21度了，真不知道那些流浪的小猫小狗怎麼辦，可能都躲起來了，街上空空蕩蕩，也可能凍死了，有可能早被人抓去進補了」，接著透露原本友人要送狗給她養，但被她連忙拒絕，原來是已不再領養一般健康幼犬，而是會選擇領養流浪狗，強調：「如果我出手，我改變的是一隻狗的人生」。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

劉樂妍更提及住家附近一隻親近人的流浪狗，近來卻沒有發現牠的蹤跡，後來從鄰居口中得知不見了，讓她感嘆：「我真的很難過，也很自責，來大陸四年多了，我還是没有能買得起房子，我真的覺得自己很没用，没能力弄一個大一點的房子，養一隻大狗，给你一個家」，言語中充滿自責語氣。

對此網友紛紛留言安慰：「姐姐真是太善良了，姐姐要繼續做自己啊」、「待在樂妍身邊的狗狗都是幸福的毛孩子」、「真的是直率的好心女生，相信牠只是跑去躲起來」。

(中時新聞網)